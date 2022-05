Agenten gezocht om te figureren in fictiereeks Chantal

Productiehuis Eyeworks is op zoek naar vijf politieagenten om donderdag in Veurne te figureren in een scene van de fictiereeks Chantal. Het lanceerde daarvoor een oproep via sociale media.

In de Westhoek zijn momenteel de opnames bezig voor de tweede reeks van Chantal, een spin-off van de fictiereeks Eigen Kweek met Maaike Cafmeyer als agente Chantal Vantomme in de hoofdrol. Zo wordt op 2 juni in Veurne een scene ingeblikt.

“Daarvoor zijn we op zoek naar vijf echte agenten”, zegt figuratiebegeleider Gijs Drooghenbroodt van Eyeworks. “We zouden ze nodig hebben van ongeveer 8.30 tot 16.30 uur en ze moeten hun eigen uniform meebrengen. Het exacte adres en uur sturen we dan door via mail.”

De figuranten krijgen in ruil voor hun acteerprestatie een middagmaal en 50 euro. Geïnteresseerde politieagenten kunnen mailen naar gijs.drooghenbroodt@eyeworks.be.