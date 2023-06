Serge Gobin maakt na bijna 35 jaar comeback met Arabeat

De Roeselaarse entertainer, presentator, zanger en manager Serge ‘Bingo’ Gobin zal deze zomer zeker van zich laten horen. Na meer dan 34 jaar radiostilte brengt Serge maandag in Diksmuide voor het eerst nog eens Arabeat op een podium. Arabeat wordt de afsluiter van het Ment TV-event en de opnames van ‘Zing mee met je TV’ op de Grote Markt van Diksmuide. Er worden tussen de 5.000 à 7.000 toeschouwers verwacht.

”Ja, ik weet dat ik je nog heb verteld dat ik Arabeat nooit meer zou zingen”, lacht Serge Gobin. “Marc Hallez, de grote baas van Ment TV, had me enkele maanden eens gezegd dat hij mij zou programmeren als afsluiter van een groot event. Ik had daar niet veel geloof aan gehecht en zei hem lachend ‘doe maar’. Maar Marc meende dat ! Enkele weken geleden belde hij mij op en vroeg me of ik het optreden van 3 juli in Diksmuide niet was vergeten. Ja, dan werd het plots ernstig !”

Nieuw dingeling

“Gelukkig hebben we de originele kostuums nog, er komen jonge danseressen bij de act en er zijn repetities in Duffel. En niet onbelangrijk: ik moet een nieuw ‘dingeling’ laten maken want de originele ben ik kwijt (lacht). Neen, we passen niets aan aan de tekst. Ik weet natuurlijk dat mensen kunnen vallen over Ali Baba die zit te spelen met zijn dingeling of over het woord ‘djakamaka’ dat ook in het lied voorkomt maar neem het van mij aan: er zit geen greintje racisme in dat lied en in heel dat optreden. Het is gewoon een dol ambiancenummer dat voor een feel good atmosfeer zorgt. DJ Bjorn Verhoeven van Nostalgie heeft me onlangs verteld dat wanneer hij Arabeat draait op een fuif er vanaf de eerste noten een onwaarschijnlijke ambiance is. En zo moet het ook zijn: met Arabeat moet er deze zomer weer tijd zijn voor ambibeat.

Nog vijf jaar

“En ik heb dan maar meteen beslist om deze zomer tien optredens te doen met mijn zoon Gilles van Star Entertainment als mijn manager. Ik zal telkens een drietal nummers brengen zoals Amedee, Kabouters en Arabeat. Na de reparatie van mijn ‘moteur’ of mijn hart van een tijdje geleden ben ik klaar om er nog eens vijf jaar in te vliegen. En ik kijk er ongelooflijk naar uit.” (Peter Soete)