Senna uit Izegem mag aan de slag bij Amerikaanse Tulsa Ballet

Na jaren ervaring op te doen in balletscholen in Antwerpen, Den Haag en Rusland maakt Senna Dewulf (19) zijn droom waar. De jongeman heeft na een intensieve maand vol audities een contract beet om bij het Amerikaanse Tulsa Ballet te gaan dansen.

Wat een parcours heeft Senna, nog altijd maar negentien jaar, er al op zitten. Hij begon zijn danscarrière aan de Koninklijke Balletschool in Antwerpen en kreeg in 2019 de kans om aan de gerenommeerde Vaganova Ballet Academy in het Russische Sint-Petersburg te studeren. Eerst zette corona een rem op die droom, later gooide de Russische inval in Oekraïne roet in het eten. Daarop kon hij zijn opleiding aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag verder zetten, waar hij terloops ook zijn vriendin Ezra leerde kennen. In februari konden we hem ook zien schitteren in The Greatest Dancer van Vlaanderen, al was hij toen zelf volop bezig met een grote auditieronde door heel Europa.

Die heeft nu zijn vruchten afgeworpen. “Ik ben op zoek gegaan naar een stageplaats bij balletgezelschappen in Estland, Biarritz in Frankrijk, het Italiaanse Milaan, Polen en Oostenrijk”, somt Senna op. “Da’s een hele waslijst, maar hoe meer plaatsen ik kon bezoeken, hoe meer kans ik had dat ik ergens binnen zou raken. Dat is finaal ook gelukt, want ik kreeg uiteindelijk goed nieuws van het Tulsa Ballet uit de Verenigde Staten. Zij organiseren wereldwijd audities. In Milaan mocht ik voor hen mijn kans wagen. Een paar weken later lieten ze me weten dat ik bij de laatste tien procent kandidaten zat die door de selecties was geraakt. Ik was aangenaam verrast, want zelf had ik het minste verwachtingen bij deze auditie, omdat ik het gevoel had dat niet alles liep zoals ik het wou.”

Unieke kans

Nog een week later volgde het verlossende nieuws en kreeg Senna te horen dat hij vanaf juli bij het gezelschap mag aansluiten. Dat repeteert en danst vanuit de gelijknamige stad Tulsa in de staat Oklahama. “Ze bieden me een profcontract voor volgend seizoen aan”, glundert de jongeman. “Het is een kans die ik met beide handen ga grijpen. Nu kan ik nog mijn eerste jaar Bachelor Dans in Den Haag afwerken. De laatste voorstelling daar staat op 9 juli gepland en half juli mag ik meteen naar de VS.”

Het was artistiek directeur Marcello Angelini die in Milaan mee alles in goede banen leidde. “Dat schonk me wel vertrouwen, want hij wou me er echt bij”, aldus Senna. “Ik ben bekend met het Tulsa Ballet, omdat ik al enkele dansers uit het gezelschap op sociale media volg. Ze toeren ook rond, maar de meeste van hun voorstellingen vinden in hun eigen theater plaats. Ik ben het al gewend van om in het buitenland te dansen, maar nu is het tijdverschil met thuis wel het grootst. Dat zal nog even aanpassen worden, maar ik heb hier heel veel zin in”, besluit Senna.

In Izegem is Senna binnenkort nog eens te zien in de voorstellingen van het Life Danscenter in cultuurhuis De Leest.