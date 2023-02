Senna Dewulf uit Izegem krijgt lovende reacties in The Greatest Dancer

Balletdanser Senna Dewulf is er in geslaagd door te stoten naar de volgende ronde van The Greatest Dancer van Vlaanderen. Na zijn auditie gaf het publiek hem een staande ovatie en er kwamen ook heel wat lovende woorden van de coaches.

De tweede aflevering van het nieuwe Eén-programma werd geopend met de auditie van Senna, waarbij hij danste op een cover van het lied ‘Zombie’ van The Cranberries. Op voorhand beloofde de jongeman alvast zijn emoties uit eerdere tegenslagen voor zijn auditie te gebruiken. Zo studeerde hij aan een prestigieuze balletschool in Sint-Petersburg, maar eerst zorgde corona en daarna de oorlog met Oekraïne er voor dat hij zijn studies daar moest stopzetten. Senna imponeerde meteen met een neoklassieke dans, in een choreografie van dansleraar Davy Desloovere. En jawel, niet lang na de start van zijn dans opende de spiegelwand, het teken dat hij naar de volgende ronde doorstoot. Als kers op de taart kreeg Senna een staande ovatie van het publiek.

Hoofdrollen

Ook de coaches waren lovend. “Je hebt het voor- en nadeel dat je lange ledematen hebt”, vertelde coach Annabelle Lopez Ochoa. “Als je gaat groeien tot je 21ste zullen alle vrouwen uit gezelschappen met je willen dansen. Dan kan je beter partneren en volgen er meer hoofdrollen. Geweldig dat je op jouw leeftijd al zo emotioneel begint en eindigt. Ook chapeau voor de artistieke keuzes die je maakt. Ook coach Niels Destadsbander was enthousiast. “Je bent een ongelofelijke danser, die de juiste visie heeft. Je bent heel ambitieus, maar nooit arrogant. Je weet wat je wil en blijft charmant. Je maakt het genre toegankelijker.”

Nu volgen er nog enkele auditie-aflevering. In de vijfde aflevering wordt duidelijk of één van de coaches verder wil werken met Senna. Is dat het geval, dan mag hij nog een act brengen en blijft hij in de running voor de titel van The Greatest Dancer van Vlaanderen.