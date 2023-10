Selina De Maeyer fotografeert Beeldschoon Brugge

Met ‘Beeldschoon Brugge’ is de West-Vlaamse provinciehoofdstad Stad een mooi fotoboek rijker. Fotografe Selina De Maeyer (36), vooral bekend voor haar portretten van acteurs, schrijvers, zangers en missen, streek vijf jaar geleden neer in Brugge en deelt de schoonheid van haar nieuwe thuis in meer dan honderd prachtige foto’s.

“Ik woon vlakbij de Sint-Salvatorskathedraal en maak elke dag om 7 uur een ochtendwandeling, als de straten nog leeg zijn. Vlak voor het ontwaken van Brugge. Op zo’n momenten kan ik de mystieke sfeer, de magie van Brugge, ten volle beleven en fotograferen. Dan pas zie je hoe mooi Brugge is”, vertelt Selina De Maeyer.

Bevrijd

De Groenerei in Brugge. © Selina De Maeyer

Opvallend is dat het historische stadscentrum ‘bevrijd’ is van mensen. Op enkele eenzame figuren na. Selina De De Maeyer kon zelfs een vrijwel lege Markt en Burg fotograferen. Heeft ze een favoriet plekje? Selina: “Niet echt. Maar op vele foto’s prijkt de toren van de Onze-Lieve-Vrouwekerk, vanuit verschillende perspectieven.”

Regen

De fotografe belicht Brugge in de vier seizoenen. “Ook als het regent is Brugge schoon”, zegt Selina, die graag speelt met de weerkaatsing van de oude gevels in plassen of op het water van de reitjes.

De Leeuwebrug in Brugge. © Selina De Maeyer

De kwaliteit van de foto’s overtuigde de Stichting Kunstboek om ‘Beeldschoon Brugge’ (kostprijs 35 euro) in drie talen uit te geven, voorzien van literaire citaten van onder meer Emile Verharen, Georges Rodenbach en Henry Wadsworth Longfellow. Burgemeester Dirk De fauw ziet het boek als een perfect relatiegeschenk.