Seizoenskunstenaar DJ Grazzhoppa dompelt Brugge een week lang in zijn leefwereld onder

Van zondag 5 t/m zondag 12 februari dompelt DJ Grazzhoppa, de seizoenskunstenaar van het Cultuurcentrum Brugge, een week lang de muziek- en kunstliefhebbers onder in zijn leefwereld.

Het Brugse multitalent Grazzhoppa is dit seizoen huiskunstenaar van het Cultuurcentrum Brugge. Grazz begon als pure hiphopartiest maar wentelde zich snel in andere werelden. Tijdens Grazzhoppa Invites, van zondag 5 t/m zondag 12 februari, laat deze turntablist, dj en producer zich een week lang omringen door enkele unieke artiesten die een belangrijke rol spelen in zijn wonderlijk, muzikaal en beeldend universum.

Zo zijn er een reeks talks in KORF onder de noemer Grazzhoppa’s Speak Easy. Twee daarvan kan je tijdens Grazzhoppa Invites ontdekken. Voor de eerste in deze reeks gesprekken nodigt Grazz zijn partner (in crime) Mo uit.

Op woensdag 8 februari werpen in de MaZ vier jonge mensen zich in een strijd die balanceert tussen hemel en hel, met als motivatie de volgende Tupac te worden. Na de voorstelling Who’s Tupac? zorgt DJ Grazzhoppa met een stomende hiphop-set voor en afterparty.

Op vrijdag 10 februari concerteert Grazz met Mo in de MaZ, op zaterdag 11 februari host hij in de Biekorf een expo van straatkunstenaar en striptekenaar Jamz Jamezon, met wie hij een dag later in de Korf in gesprek gaat.

