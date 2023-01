Scoren onze West-Vlamingen in de finale van‘De Nieuwe Lichting’ ?

Maar liefst twee van de negen finalisten voor ‘De Nieuwe Lichting’ op StuBru, dat jong muzikaal talent kansen wil geven, zijn West-Vlamingen, meer bepaald uit Brugge. Maya en Arno, allebei 23, hopen respectievelijk als SPACEBABYMADCHA en Barno Koevoet & De Duimspijkers de podia te veroveren.

Met onder meer Brihang, Tamino, Mooneye en The Haunted Youth is ‘De Nieuwe Lichting’ van radiozender Studio Brussel niet zomaar een muziekwedstrijd. Het is er eentje die flink wat deuren opent. Het hoeft dan ook geen betoog dat de negen finalisten voor dit jaar bijzonder opgetogen waren toen ze een telefoontje kregen dat ze geselecteerd waren uit de bijna 850 inzendingen.

Geheel toevallig zien we twee Brugse groepen in dat lijstje, met front artists die beiden 23 jaar zijn. Zo is er Maya De Zutter, geboren en getogen in Brugge, en bijzonder enthousiast over hun finaleplek. “Eerlijk, ik was het eigenlijk al vergeten dat ik me had ingeschreven en toen ik dat telefoontje kreeg, riep ik heel de trein bijeen”, lacht Maya. De muziek is hun leven. “Al sinds ik tiener ben. Mijn eerste song bracht ik zo’n zes jaar geleden uit, maar sinds twee jaar ga ik full gas ervoor. Even heb ik nog film gestudeerd aan LUCA, maar ik voelde diezelfde passie niet als bij de muziek.”

“Mijn ambitie? Ik wil winnen! Sowieso!”

Hun naam is nog niet meteen mainstream, maar het gaat hard voor Maya. Eerder deed die al de soundtrack voor de reeks Roomies, kregen ze een award op het Afrika Filmfestival in Leuven, een residentie in de Trix, Volta én Het Entrepot. Hun muziek omschrijft Maya als een combo van alternatieve trap en melodische pop. Als voorbeelden noemt die 070 Shake, James Blake, Aphex Twin en Kanye West.

“Ik voel dat er een publiek is voor mijn muziek in de UK, Nederland en ook bij ons, al is dat eerder Brussel en Antwerpen. Het fijne is dat er altijd een leuke vibe is tijdens die optredens, en ik wil dat het publiek mijn energie voelt. Ze zijn ook echt hyped. Mijn teksten bevatten ook een boodschap, waarbij ik de focus leg op jezelf zijn. Wat mijn ambities zijn? Ik wil winnen! So-wie-so! Iedereen die mijn Instagram-post al geliket heeft, heb ik een persoonlijk berichtje gestuurd en ik wil nu volle bak promo maken om zo ver mogelijk te maken. Dus, stemmen, stemmen, stémmen!”

ADHD-rock

Leuk detail: de naam MADCHA pikte Maya op vanop een danskamp in hun jeugd. Al doet de groepsnaam ‘Barno Koevoet en de Duimspijkers’ vast ook de wenkbrauwen fronsen.

“Toen ik 13 of 14 jaar was, was er iemand die steevast de letter ‘b’ voor alles zette, en dus ook voor mijn naam”, aldus Arno Vanhoutte. “Dat vond ik wel cool klinken, en het was ook handig toen ik later in een groepje zat, met twee andere Arno’s. Die ‘Koevoet’? Euh, ik maakte vroeger vaak nummers die ik meteen online zwierde. En op een bewuste dag had ik ruzie met mijn ouders en was ik kwaad weggereden. Maar ik haperde aan de garagepoort, die ik later die dag weer in de hengsels kreeg met… een koevoet. En die duimspijkers, daar kwamen de bandleden mee af.”

En die bestaat uit Arthur Langbeen en Luca Missiaen aan de gitaar, Tibo Nassel aan de bas en Mathias Grymonprez op de drums. “De meeste kende ik vanop het skatepark. We zijn beginnen repeteren in de coronaperiode, en konden in de zomer van 2021 een paar optredens verzilveren. De laatste tijd lagen we wat stil omdat we rustig schreven aan een album. Nu hebben we er wel wat vaart achter gestoken”, grijnst Arno.

“Het was onze vorige booker die ons had aangeraden om ons in te schrijven, maar we waren zeker verrast. Onze muziek valt zich misschien nog het best te omschrijven als ADHD-rock. Waarom? Wie ons live aan het werk ziet, weet meteen waarom… We hopen met deze finaleplek nog meer optredens te krijgen. Op de dag van de bekendmaking stond onze telefoon al roodgloeiend, dus dat is echt heel tof. En onze muziek op de radio, hoe geweldig is dat? Dit is een unieke kans, en we grijpen ze met beide handen. Echt, we springen op alles waar we de kans toe krijgen.”

Arno is ambitieus, maar ook voorzichtig. “Ik heb de concurrentie eens gecheckt en die is heel sterk. Ik kan echt niet inschatten hoe onze kansen zijn, er is ook een grote diversiteit aan muziekstijlen. Maar we zijn heel benieuwd!”