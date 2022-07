Schuur Kunstencentrum Ten Bogaerde Koksijde is tijdelijke vlieghal voor Panamarenko-expo ‘Come Fly With Me’

Zaterdag werd de Panamarenko-tentoonstelling ‘Come Fly With Me’ geopend in Kunstencentrum Ten Bogaerde, waar ‘De Schuur’ van de voormalige abdijhoeve tijdelijk dienst doet als vlieghal voor de ‘vlieg-tuigen’ van Panamarenko. Dat gebeurde in een passend decor: op hetzelfde moment ging aan de overkant van de site de Royal West Aviation Club Airshow en het Belgian Open Aerobatic Championship door.

Kunstenaar Panamarenko (1940 – 2019) werd geboren als Henri Van Herwegen. Als kind was hij al in de ban van vliegtuigen en wilde hij weten hoe dingen konden vliegen. “Hij is een kunstenaar van wereldformaat die zijn verbeelding aan het woord laat en er altijd van droomde om te kunnen vliegen”, zegt Stéphanie Anseeuw, schepen van cultuur. “Deze expo kunnen bekijken met als decor het geluid van de vliegtuigen op de airshow geeft kippenvel. Het is een mix van assemblages en tekeningen in een unieke setting. We zijn de bruikleengevers dankbaar dat we deze werken 6 maanden lang mogen tentoonstellen.”

De expo werd samengesteld door Philippe Van Cauteren, directeur S.M.A.K. Gent, en kunsthistoricus Jo Coucke. Het is een samenwerking tussen S.M.A.K. Gent, de Panamarenko Foundation en de gemeente Koksijde.

“Ik herinner mij dat ik als jonge snaak in contact kwam met de magnetische schoen van Panamarenko, bedoeld om ondersteboven mee aan het plafond te blijven hangen”, zegt Philippe Van Cauteren. “Hij was iemand die de wereld vanuit een heel andere manier bekeek, iemand die met zijn handen dacht, een genie dat grenzen heeft verlegd, maar een Einzelgänger die je niet in een historische stijlrichting kan onderbrengen. Hij wilde eigen oplossingen om te vliegen bedenken, want in de technologie waardoor hedendaagse vliegtuigen in de lucht blijven zag hij geen uitdaging. Het poëtische aspect in zijn acties, zijn tekeningen en objecten waren voor hem belangrijk. Laat ons vandaag samen met zijn echtgenote Eveline een katapult naar de toekomst afschieten!”

Kunsthistoricus Jo Coucke: “Panamarenko was niet gefascineerd door de luchtvaardigheid van fantastische vliegtuigen die kunnen vliegen, wel door de luchtvaardigheid van objecten die niet kunnen vliegen. Vandaag is kunnen vliegen een vanzelfsprekendheid geworden Hij wilde niet in de valstrik van vanzelfsprekendheid trappen. Maar net als de piloten die vandaag op de airshow grenzen willen verleggen door aan luchtacrobatie te doen, was Panamarenko iemand die grenzen verlegde en het begrip ‘kunst’ opentrok rond ‘vliegen’. Grensverleggers gaan de geschiedenis in als helden. Helden sterven niet, maar inspireren! In mijn boek ‘Dixit Panamarenko’ heb ik veel van zijn citaten verwerkt. Een uitspraak die hem typeerde was: ‘de vanzelfsprekendheid waarmee vliegtuigen niet uit de lucht vallen werkt op mijn zenuwen’.”

Panamarenko: Come fly With Me: tot 8 januari 2023 in Kunstencentrum Ten Bogaerde, Ten Bogaerdelaan 10, Koksijde – gratis toegang – zondag tot vrijdag : 10 – 18 uur – zaterdag : 14 – 18 uur – maandag gesloten