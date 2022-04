Schoolleven van toen in beeld op erfgoeddag in Langemark-Poelkapelle

De Chiromeisjes, de beeldbank en de gemeente slaan de handen in elkaar voor de organisatie van erfgoeddag in Langemark-Poelkapelle. Het thema is ‘In’t geheugen gegrift’

Op zondag 24 april wordt voor de 22ste keer erfgoed in Langemark-Poelkapelle in de kijker gezet. “Tijdens het toonmoment willen we de kijker in contact brengen met roerende- (voorwerpen) als immaterieel- (verhalen, technieken of vaardigheden) cultureel erfgoed. Dit jaar focussen we ons op “onderwijs”. We betrekken niet alleen de inwoners, maar in het bijzonder de scholen en hun leerlingen. Daarom spreken we met hen over een erfgoedweek. Er wordt voor alle scholen een educatief pakket aangeboden bij de Beeuwsaertmolen”, zei cultuurschepen Laurent Hoornaert.

Schrijf je in

Voor de erfgoeddag zelf zijn twee locaties geselecteerd. In de oude jongensschool langs de Poelkapellestraat start een fototentoonstelling vanaf 14 tot 17.30 uur. Er is een demonstratie kalligrafie. Chiro Ixagodo verzorgt schoolspelletjes op de speelplaats zoals knikkeren of pekkelen. Ze staan ook achter de bar. De beeldbank verzamelt de foto’s en biedt taart en koffie aan.

De tweede locatie is het oud-klooster van St.-Juliaan, naast de vrije basisschool. Momenteel wordt het pand van de familie Missinne gerenoveerd. Vanaf 14u zijn er om het uur bezoeken voorzien. Inschrijven is noodzakelijk: cultuur@langemark-poelkapelle.be

Erfgoedweek voor scholen

De erfgoedweek voor de scholen loopt van maandag 25 april tot en met vrijdag 29 april. Verschillende scholen uit Langemark-Poelkapelle organiseren erfgoed in hun eigen school. Er worden verschillende bezoeken gebracht aan de Beeuwsaertmolen in Bikschote. Scholen gebruiken hiervoor de educatieve erfgoedkoffer “De Molenbrigade”. Er wordt gebruik gemaakt van de educatieve koffer “Erfgoedkids” van Co7. Voor kleuters maken scholen zelf erfgoedkoffers met speelplaatsspelletjes. (pco)