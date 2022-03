Sali Haidara (#LikeMe) duikt op in musical ‘Charlie and the Chocolate Factory’

Actrice Sali Haidara uit Brugge waagt haar kans op de planken en debuteert naast Yemi Oduwale en Astrid Stockman in de bekende musical.

Vanaf december 2022 pakt productiehuis Deep Bridge uit met een Vlaamse versie van de Broadway- en West-Endmusical ‘Charlie and the Chocolate Factory’. Dat doen ze eerst in de Stadsschouwburg van Antwerpen en aansluitend (in januari 2023) ook in Capitole Gent en Trixxo Theater Hasselt. De musical, gebaseerd op het gelijknamig boek van Roald Dahl krijgt Nordin De Moor als hoofdrol.

Musicaldochter van Yemi

Regisseur Stany Crets pakte uit met nog drie verrassende namen. Zo mag klassiek pianiste en sopraan Astrid Stockman zich opmaken voor haar debuut in de hoofdcast van een musical. Astrid zal de hoge noten pakken als Mrs Teavee, mama van Mike Teavee, gespeeld door Vincent Van Gorp. Nog een onverwachte musicaldebutant is Yemi Oduwale. De sympathieke acteur die bij het grote publiek bekend werd door zijn rol als Elias Seffa in de populaire Eén-reeks ‘Dertigers’ en in het voorbije seizoen van ‘Dancing With The Stars’ (Play4) liet zien ook over een fraai stel dansbenen te beschikken, mag zich uitleven als de hebberige Mr Beauregarde.

Yemi krijgt als musicaldochter niemand minder dan Sali Haidara – aka Maria Hernandez in de waanzinnig populaire Ketnet-serie ‘#LikeMe’ – die gestalte zal geven aan Violet Beauregarde. Ondanks dat ze musical studeerde aan de Fontys Hogeschool in Tilburg, is het voor Sali ook de eerste rol in een hoofdcast van een professionele musicalproductie.

Lees hier het recente interview in De Krant van West-Vlaanderen met Sali.

Charlie and the Chocolate Factory’ gaat in première op 10 december 2022 in Stadsschouwburg Antwerpen en zal vanaf 12 januari 2023 ook te zien zijn in Capitole Gent en vanaf 26 januari in Trixxo Theater Hasselt . Tickets & info: www.deepbridge.be.