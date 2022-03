Russen palmen nu ook Oekene in: Rachmaninoff muziekdriedaagse in april

De Oekense-Roeselaarse Cultuurwerking ‘Oekene Inviteert’ organiseert tijdens het voorlaatste weekend van april een muziekdriedaagse met muziek van de Russische componist Sergei Rachmaninoff. De driedaagse gaat door in de H. Godelievekerk in Roeselare.

Oekene Inviteert wilde de driedaagse al in november 2021 organiseren, maar werd door de welbekende coronacrisis genoodzaakt om die uit te stellen tot april 2022.

Programma

Om 20u op vrijdag 22 april gaat de muziekdriedaagse van start. De eerste avond bestaat uit een solopianoconcert, vertolkt door klaviervirtuoos Timur Sergeyenia uit Wit-Rusland.

Op zatderdag 23 april om 18u30 kan het publiek, en voornamelijk de jeugd, een open repetitie van Rachmaninoffs derde concert bijwonen. Het orkest is voornamelijk samengesteld uit muzikanten van de Vlaamse Opera en het nationaal Orkest.

Op zondag 24 april wordt de driedaagse muzikaal afgesloten door Rachmaninoffs derde pianoconcert met Vitaly Samoshko, die afkomstig is uit Oekraïne. Samoshko was in 1999 winnaar van de Koningin Elisabethwedstrijd met dat specifieke concerto van Rachmaninoff. Hij wordt gesteund door het symfonisch orkest Nuove Musiche onder leiding van Eric Lederhandler die 45 musici rekruteert uit het nationaal Orkest en de Vlaamse Opera.

Meer info over de driedaagse en hoe je tickets kan bemachtigen, vind je op www.oekenenv.be.