Ruim 500 Brugse manuscripten in Europese online expo over de Middeleeuwen

Meer dan 500 gedigitaliseerde handschriften uit de erfgoedcollectie van de Brugse bibliotheek staan nu op Europeana.eu. Dat is het cultuurplatform van de Europese Commissie waar Europese archieven, bibliotheken en musea hun erfgoed delen voor onderwijs, onderzoek of ontspanning.

De Openbare Bibliotheek Brugge is partner van het Europese subsidieproject ARMA (The Art of Reading in the Middle Ages). Het project toont aan hoe leescultuur in de middeleeuwen een verbindende factor was in Europa. ARMA vertrekt vanuit de vraag hoe middeleeuwers uit verschillende groepen (monniken, studenten, aristocratie, religieuze groepen) boeken maakten en gebruikten.

Educatieve toepassingen

Dit gebeurt aan de hand van manuscripten uit de collecties van de Universiteitsbibliotheek Leiden, Bibliothèque nationale de France, Staatsbibliothek zu Berlin, Nationale Bibliotheek Tsjechië, Nationale Bibliotheek Slovenië, Hunt Museum (Limerick) en de Openbare Bibliotheek Brugge. De geselecteerde manuscripten worden o.a. toegelicht in educatieve toepassingen voor het basis, secundair en hoger onderwijs. De voertaal is Engels, maar de online tentoonstelling ‘The Art of Reading in the Middle Ages’, met heel wat mooie stukken uit de Brugse erfgoedbibliotheek, is nu ook in het Nederlands beschikbaar.

Schepen van Cultuur Nico Blontrock is verheugd: “Onze bibliotheek is bekend om haar educatieve werking en gevarieerd publieksprogramma. Denk maar aan het ruime aanbod voor Brugse scholen. Dankzij dit project komen onze Brugse manuscripten nu ook terecht in klaslokalen en wetenschappelijke instellingen over heel Europa. Dat we, samen met vooraanstaande nationale bibliotheken, deel uitmaken van dit Europese project benadrukt nog maar eens het belang en de internationale uitstraling van onze erfgoedcollectie.”