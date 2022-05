Ruim 480.000 euro subsidie voor molen Van Kerrebroeck

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele zet het licht op groen voor drie grote restauratieprojecten in West-Vlaanderen: de Sint-Walburgakerk in Brugge, de Sint-Bertinuskerk in Poperinge en de Jabbeekse molen Van Kerrebroeck. Voor de molen is een subsidie van 483.589,59 euro toegekend, op een totaalbedrag van 550.000 euro.

Hiermee is de broodnodige restauratie van het enige beschermde monument in de Jabbeekse dorpskern verzekerd. De stenen stellingmolen uit 1901, van de familie Van Kerrebroeck, is onstabiel en niet meer toegankelijk.

De laatste molenaar was Alfons Van Kerrebroeck, die actief was tot aan zijn overlijden in 2003. Vanaf dan zette het verval zich in. In 2008 kocht de gemeente de molen over van weduwe Margriet Maene. Maar de restauratie liet op zich wachten en het verval zette zich verder. Nochtans was de renovatie al tijdens het beleidsplan 2012-2018 budgettair ingecalculeerd. In 2019 kwam er een nieuwe injectie, met een aanvraag tot subsidiëring. Die is nu definitief toegekend, met een premie van 483.589,59 euro.

Dankzij de restauratie wordt de romp via een stalen constructie gestabiliseerd en wordt de fundering versterkt door microfunderingspalen. Onderdelen van de technische installatie worden monumentaal opgesteld en de molen zal opnieuw toegankelijk zijn.

De bouwgeschiedenis van de molen is afleesbaar in de romp: in 1911-1913 werd het bakstenen torenkot (1901) van een staakmolen (1848) verhoogd tot een stellingmolen. De molen met maalderij, die aangedreven werd met een dieselmotor uit 1961, vertelt ook het verhaal van de stoommachine en motoren die bijsprongen op windstille dagen en uiteindelijk de windkracht volledig vervingen. De molen is genoemd naar de familie die er vanaf 1877 maalde. Sinds 1944 is hij beschermd als monument.

Publieksfunctie

“Het dossier sleepte lang aan, maar we hebben wel die vooruitziende blik gehad om de molen aan te kopen en een nieuwe bestemming te geven”, reageert het gemeentebestuur. “Er is een beheersplan opgesteld en de molen krijgt een publieksfunctie. Het totaalplaatje voor de renovatie is nu berekend op 550.000 euro; de gemeentelijke inbreng valt dus erg goed mee. In het kader van de renovatie gaan we ook met de buurt in dialoog.” (PA)