Ruddervoordenaars restaureren Vlaams erfgoed in Noord-Frankrijk: “Het is een mooie liefhebberij”

In het noorden van Frankrijk, waar sommigen nog een oud Vlaams dialect spreken, staan zeer veel grafmonumenten en gedenkplaten met Vlaamse opschriften die tot voor kort in zeer slechte staat verkeerden. Zo slecht dat de tekst in veel gevallen niet meer leesbaar was. Dit deeltje van ons Vlaams Erfgoed in stand houden, is het monnikenwerk van drie Ruddervoordenaars.

Jacques Vanhullebusch (71), Christain Gernaey (73) en Edgard Stubbe (85) gaan bijna wekelijks naar Noord-Frankrijk op zoek naar vergeten pareltjes en grafmonumenten. Hun passie kadert in de werking van Euvo (Europa der Volkeren). De vereniging werd opgericht in 1984 door E. H. Luc Vranckx, een zeer gedreven Vlaamsgezinde priester-leraar uit het Brugse die vol bezieling les gaf aan een grote handelsschool en een verpleegsterschool. “De vzw EUVO is vooral bekend in Frans-Vlaanderen, waar we sinds vele jaren Vlaamse naambordjes plaatsen. Wie heeft ze niet gezien als hij door het prachtige landschap van Vlaanderen over de schreve rijdt? Ze vallen op met hun opvallende gele kleur, zwarte letters en klauwende leeuw”, vertelt Euvo-voorzitter Karel Appelmans.

Heemkunde

Euvo plaatse samen met Edgard Stubbe, Lucien Maes (74) en Karel Appelmans (79 ) in totaal 1.250 borden. Maar Edgard zag ook de verloedering van vele grafplaten aan kerken en begraafplaatsen. Dit was de trigger om in oktober 2019 te starten met dit project waarbij hij de hulp kreeg van twee schilders Christain en Jacques. Hun eerste restauratie was in Ambleteuse. Hun drijfveer om dit vrijwilligerswerk te doen, is gegroeid uit een interesse in heemkunde. Ze zijn alle drie lid van de Heemkundekring Ridefort, maar ook door de liefde van het oud Vlaams en het aldaar in stand houden van het Vlaamse verleden van de streek. “Ik woon sinds 2010 in Bray-Dunes (Noord-Frankrijk) om me beter in te leven in wat reilt en zeilt. Frans-Vlaanderen heeft me steeds geboeid, vooral om het Nederlands aan bod te laten komen, ook in het onderwijs”, weet Karel Appelmans erbij te vertellen.

“De grafstenen zijn vaak in zeer slechte staat. Meestal is de tekst haast niet meer leesbaar”

Bij het opsporen van de monumenten is het boekje van Bert Bijens een handig hulpmiddel. “Daarnaast krijgen we ook veel adressen van de lokale Vlaamsgezinde bewoners en zien we zelf veel als we door deze streek rijden”, weet Christain te vertellen. Het is wel een zeer intensief werk, want veel grafstenen zijn in zeer slechte staat en meestal in de tekst haast niet meer leesbaar. “We moeten dan met de vinger voelen wat we kunnen terugvinden, maar het is meestal geschreven in het oud-Vlaams. Gelukkig hebben we ondertussen al wat kennis opgedaan van de taal van onze voorouders. Gelukkig krijgen we ook de hulp van de bewoners”, vertelt Jacques.

Positieve reacties

Nadat er een restauratie afgewerkt is, krijgen ze enkel positieve reacties van de plaatselijke bevolking. Ook de burgemeesters drukken graag hun waardering uit op hun Facebookpagina. “Ook baron Baron Nikolas Bosquillon de Jenlis van Kassel gaf ons felicitaties met ons werk dat we hier gratis uitvoeren”, weet Christain te vertellen. Op de vraag wat hun mooiste project was, antwoordde Edgard: “In Renescure of Ruisscheure. Zij hebben gebedeld om de restauratie uit te voeren. Het was een zeer moeilijke opdracht, maar gelukkig was de tekst gekend. Anders was het onmogelijk om de restauratie uit te voeren. In de voormiddag kregen we koffie, om 12 uur werd ons een maaltijd aangeboden recht over de kerk waar wij werkten, maar we hebben het niet aangenomen wegens het tijdsgebrek. Dit project is een echte puzzel en wij hopen dit werk tegen het einde van het jaar te hebben afgewerkt.” Momenteel zijn de drie heren bezig met de laatste gekende te restaureren monumenten, maar ze weten dat het een werk is dat nooit gedaan zal zijn en dat er hier en daar nog wel iets zal opduiken dat met de nodige liefde opgeknapt moet worden. “De tijd zal het uitwijzen, maar het is een mooie liefhebberij”, aldus Jacques. (GST)