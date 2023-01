Ruben speelt in eigen woonkamer op Chambres d’O in Oostende: “Aanpassen aan kleine ruimte”

De formule van Chambres d’O is na zeven edities ondertussen breed gekend. Cultuurliefhebbers genieten in het weekend van zaterdag 4 en zondag 5 februari van performances in een huiselijke setting. We blikken de komende weken al even vooruit met enkele artiesten in het rijkgevulde programma met in totaal 100 voorstellingen. Zo nodigt Ruben Mardulier bezoekers uit in zijn eigen appartement in de Troonstraat.

Na twee jaar afwezigheid door Covid staan cultuurpartners De Grote Post, KAAP, kleinVerhaal en Theater Aan Zee, samen met Conservatorium aan Zee en de Kunstacademie aan Zee, opnieuw te springen om het huiskamerfestival Chambres d’O te organiseren. Met 100 voorstellingen in 40 Oostendse huiskamers is dit de grootste editie ooit. Oostendenaar Ruben Mardulier (29) doet al voor de derde keer mee en dat in zijn eigen woonkamer.

“Ik vind Chambres d’O een superfijn festival. Het is leuk om mensen in een kleine capaciteit in een woonkamer te hebben. Het is veel huiselijker en gezellig. Er heerst een ander gevoel bij het publiek en de gedragscodes zijn anders dan in een traditionele black box”, vertelt de artiest. Ruben Mardulier studeerde in 2015 af aan de Academy for Circus and Performance Art in Tilburg. Sinds zijn afstuderen werkt Ruben als performer. “Ik maak lichaamstheater. Er zit wel nog een beetje clown in, maar dan niet als in het maken van mopjes, maar eerder het tragikomische.”

“In elke limiet zit ook weer een uitdaging”

Hij brengt de voorstelling Crashtestdummy test, maar moest het wel wat aanpassen aan de kleine ruimte. “De vorige keer heb ik het gespeeld in een grote theaterzaal. Ik maak zelden of nooit voorstellingen die gesloten zijn op ruimtelijk vlak. In elke limiet zit er ook weer een uitdaging”, vertelt Ruben. Hij werkt daarvoor samen met Milan Van Bortel. “We doen heel wat projecten samen. Hij houdt het overzicht van wat ik doe. Je moet elkaar opnieuw vinden, vragen stellen. Dingen die je al dacht die zouden werken, moet je soms opnieuw bekijken.”

Drempels wegnemen

In het appartement van Ruben is plaats voor 15 mensen. “Ik speel de voorstelling drie keer en ik doe op voorhand een try-out met vrienden.” Ruben woont officieel dan wel in Oostende, in de praktijk is hij vooral te vinden waar hij kan werken. “Dat is veel in residentie bij theaterhuizen of in een galerij. Veel kunstenaars wijken uit naar de grote steden. Veel kunstenaars wonen in Brussel, maar werken daar niet per sé. Voor mij is Oostende ook geweldig als uitvalsbasis. Er zijn genoeg ankerpunten in de stad, zoals Kaap, De Grote Post of het Leeshuus, waardoor ik me er thuis voel.”

Dat Oostende een huiskamerfestival organiseert, is volgens Ruben een ideale manier om drempels weg te nemen. “Sommige mensen ervaren nog altijd een drempel om een theaterzaal binnen te stappen, ondanks de vele inspanningen van de kunsthuizen zelf om deze weg te nemen. Mensen komen dan misschien wel naar zo’n festival om een voorstelling of een concert mee te maken.”