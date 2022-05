Rondvluchten vanuit Oostende met iconische Dakota DC-3 ‘Prinses Amalia’

Op zaterdag 21 en zondag 22 mei komt de Koninklijke Dakota DC-3 ‘Prinses Amalia’ naar Oostende. Vanop de Internationale Luchthaven Oostende-Brugge worden verschillende rondvluchten aangeboden. “Dit is een unieke ervaring”, zegt Gerard Boere van DDA Classic Airlines.

De DC-3 Prinses Amalia is het enige nog vliegende DC-3 toestel in Nederland. Het vliegtuig is meer dan 75 jaar oud en heeft een zeer rijke geschiedenis. Zo kwam het toestel in juni 1944 tijdens D-day in actie om parachutisten te droppen en werd het na de oorlog het eerste Nederlandse regeringsvliegtuig.

Nu vliegt het toestel nog steeds. De DC-3 is eigendom van de Stichting DDA Classic Airlines. DDA Classic Airlines beschikt over een AOC (Air Operator Certificate), de hoogste erkenning in de civiele luchtvaart. Daarmee vliegt zij met de historische DC-3 onder dezelfde strikte veiligheidsvoorschriften als bekende Nederlandse luchtvaartmaatschappijen.

De Stichting is een 100% vrijwilligers organisatie die zich inzet voor het behoud van Nederlands Vliegend Erfgoed opdat ook volgende generaties kennis kunnen nemen van de ontwikkelingen in de luchtvaart en ervaren hoe het is om in een historisch vliegtuig te vliegen.

Unieke ervaring

“Vanuit Oostende worden in het weekend van 21 en 22 mei verschillende rondvluchten aangeboden”, zegt Gerard Boere van DDA Classic AIrlines. “Dit is een unieke ervaring. Mensen stappen steeds aan en van boord met een brede glimlach. Doordat we steeds op lage hoogte vliegen, hebben de passagiers een prachtig zicht over de streek.”

In totaal zal de DC-3 vijf vluchten uitvoeren vanuit Oostende. Er kan gekozen worden uit 3 verschillende routes. De vluchten duren allen tussen de 30 en 60 minuten. De ticketprijzen voor deze iconische vluchten starten vanaf 150 euro. “Maar daar krijg je wel een once-in-a-lifetime ervaring voor terug”, zegt Boere nog.