Roland Versluys schenkt kostbare foto aan Ter Cuere in Bredene: “Unieke blik op de sluizen”

Roland Versluys, telg uit de bekende Bredense ondernemersfamilie, heeft afgelopen zondag een replica van een bijzonder schilderij van de 17e eeuwse Sluizen van Sas-Slijkens geschonken aan heemkring Ter Cuere. “Het werk biedt een unieke kijk op dit ooit indrukwekkende bouwwerk”, aldus bestuurslid Erwin Mahieu.

Heemkring Ter Cuere heeft volgens onderhoofdman Erwin Mahieu veel te danken aan Roland Versluys. “Toen vele jaren geleden het Turkeyenhof, de voormalige boerderij van de familie Zwaenepoel, het nieuwe onderkomen van heemkring Ter Cuere moest worden, was Roland een van de (bestuurs)leden die prompt zijn handen uit de mouwen stak.

Roland heeft in de beginjaren van het museum veel gezwoegd, gewroet en opgekalfaterd en het Turkeyenhof omgevormd tot wat het vandaag is: een prachtlocatie voor onze heemkring. Daarnaast is Roland een echte Bredense heemkundige, die oog heeft voor alle facetten van de geschiedenis van onze gemeente.”

Dat illustreerde de telg uit de bekende Versluysfamilie (waartoe ook wereldzeiler Staf, reder Willy en Bart van Bouwgroep Versluys behoren) vorige zondag opnieuw toen hij naar Ter Cuere kwam afgezakt met een reproductie van een opmerkelijk schilderij van de Sluizen van Slijkens.

Uniek

“De Sluizen van Slijkens op Bredene-Sas waren in de 17e eeuw uiterst belangrijke waterbouwkundige werken om de handelssteden Antwerpen, Gent en Brugge opnieuw in verbinding met de zee te brengen”, gaat Erwin Mahieu verder. “Door de sluiting van de Schelde in 1648 was men in de Zuidelijke Nederlanden op de kanaalvaart aangewezen. De verbinding met zee, een sluizencomplex, was het sluitstuk van de werken.

De bouw ervan vond plaats tussen 1669 en 1675. Om je een idee van de magnitude ervan te geven: in grootteorde zijn ze te vergelijken met de sluizen van Zeebrugge en de huidige sluizen in Antwerpen. Ze waren bovendien een uniek bouwwerk in de wereld van toen.”

De sluizen kostten volgens Erwin indertijd een fortuin. “Er werden herdenkingsmedailles geslagen en er werd ook een groots opgezet schilderij van gemaakt. Dat schilderij bestaat vandaag nog. Je vindt het terug in het Groeningemuseum in Brugge en meet 1,65 m bij 2,35m. Het werd gemaakt door Hendrik van Minderhout en toont een vogelperspectief van het Fort Sint Philippe en de sluizen van Slijkens. Op de achtergrond zie je Oostende.”

Mooie illustratie

De sluizen van Slijkens brachten volgens de onderhoofdman welvaart in het land. “Ze bevonden zich ongeveer ter hoogte van de huidige Voorhavenbrug. Zowel op de linker- als rechteroever was er toen een fort of militaire versterking. Op 13 augustus 1752 stortte het zeewaartse deel van de sluizen in ten gevolge van de schade door een paalwormenplaag, die via handelsschepen mee werden gebracht uit onder andere Bengalen.

De sluizen die we nu hebben op Sas Slijkens dateren van 1754-1758. Die werden toen ongeveer 300 meter stroomopwaarts ten opzichte van de eerste sluizen uit 1675 heropgebouwd. Het schilderij is dus een hele mooie illustratie van hoe de eerste sluizen eruit zagen”, vertelt Erwin Mahieu.

Eind jaren zestig van vorige eeuw kon Roland Versluys een grote foto van het schilderij op de kop tikken. “Het is dat unieke werk dat hij nu aan onze heemkring heeft geschonken. We zijn hem er uiteraard uitermate dankbaar voor. De foto zal een mooie plek krijgen in ons museum.”

