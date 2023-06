Roland Florizoone giet imposante collectie in een boek en opent expo in De Panne: “De bijbel van de kustaffiches”

De kust. Geen plek in ons landje die een grotere aantrekkingskracht uitoefent dan de ruisende Noordzee en haar tien badplaatsen. Roland Florizoone verzamelde de afgelopen drie decennia liefst 201 affiches die de toeristische geschiedenis van onze 67 kilometer lange kustlijn in al haar facetten in de verf zet. Die heeft hij nu in een prachtig boek gegoten en dit weekend start een overzichtstentoonstelling. “Ik ben blij dat ik mijn levenswerk met de buitenwereld kan delen”, zegt hij.

Roland Florizoone (73) is een geboren en getogen De Pannenaar. “Een kind van de zee”, klinkt het trots. “Ik zag het levenslicht in Adinkerke, waar mijn vader Albéric in 1935 de fundamenten van het Meli Park heeft gelegd.”

De nazaten van de stamvader verkochten het park in 1999 aan Studio 100, dat het een jaar later omtoverde tot Plopsaland De Panne.

Roland zelf legde zich voort toe op het honingbedrijf Meli en uitte zijn liefde voor de zee in wat op vandaag een indrukwekkende verzameling aan historische promotieaffiches voor onze kust is. “De kiem daarvan werd tijdens mijn studies marketing gelegd”, legt hij uit. “In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw was Coca-Cola heer en meester op het vlak van sterke reclamecampagnes. Ik was preses van een studentenclub en uit ons stamcafé kon ik regelmatig affiches van Coca-Cola naar mijn kot meenemen. Ze zijn de oervorm van promotie voeren”, gaat hij enthousiast voort.

Wallonië

Toen de man in 1994 schepen in De Panne werd, ontdekte hij in het gemeentehuis een historische reclameaffiche van zijn eigen gemeente.

“Zo is de bal aan het rollen gegaan”, glimlacht hij. “Ik vond de vorm en inhoud meteen fascinerend. Vooral diegene uit de periode tussen 1885 en 1960. Toen werd elke affiche nog geschilderd om er daarna lithografieën van te maken. Daarna deed de fotografie haar intrede. Voor ik het goed en wel besefte, was ik ze aan het verzamelen. Eerst van De Panne en Adinkerke, maar uiteindelijk van alle tien onze West-Vlaamse badplaatsen.”

“Mijn affiches zijn mijn levenswerk. Die doe ik nooit van de hand”

Goed dertig jaar na de start van zijn collectie heeft Roland liefst 201 historische affiches bij elkaar gebracht. “Daar sta ik ook zelf van te kijken”, glundert hij. “Mijn verzameling durf ik gerust de bijbel van de kustaffiches te noemen. Sommige kon ik op veilingen op de kop tikken, maar gaandeweg begonnen de mensen ook te weten dat ik een collectioneur ben. Het gebeurt nog altijd dat mensen me bellen of mailen met de vraag of ik in enkele affiches geïnteresseerd ben. En heel vaak komen die mensen uit Wallonië. Zij namen de affiches vroeger als souvenir mee naar huis. Ik kan ze geen ongelijk geven.”

Levenswerk

Het idee om het verzamelde werk in een boek te gieten, rijpte al enkele jaren bij Roland. “Ik ben in het hele land op zoek gegaan naar een passende uitgever en heb die uiteindelijk in Veurne gevonden, bij Hannibal Books. Haast letterlijk om de hoek”, grijnst hij. “Maar het resultaat mag er zijn: alle 201 affiches hebben er een plekje in gekregen en worden telkens vergezeld van een korte uitleg van de hand van kunsthistoricus Karl Scheerlinck. De pamfletten zelf zijn groot afgedrukt, want het moet een écht kijkboek zijn.”

De voorbije jaren kreeg Roland regelmatig de vraag om bepaalde affiches te verkopen. Maar dat is uit den boze. “Ze zijn mijn levenswerk. Die doe ik nooit van de hand. De emotionele waarde is onbetaalbaar. Het gaat stuk voor stuk om unieke en originele exemplaren, net daarom moet mijn verzameling intact blijven. Al ben ik erg blij dat ik ze nu met de buitenwereld kan delen. Dat stemt me als kind van de zee bijzonder gelukkig.”

De expo loopt van zaterdag 10 juni tot en met zondag 24 september, dagelijks van 14 tot 18 uur in het gemeentehuis van De Panne. De toegang bedraagt 5 euro maar is gratis voor De Pannenaren op zondagen 2 juli, 6 augustus en 3 september. Het boek ‘Naar Zee!’ is uitgegeven bij Hannibal, telt 288 pagina’s en kost 59 euro.