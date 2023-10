Roeselare geeft K-Doll vaste stek op Het Laere

In september kon je niet naast de vele K-Dolls kijken die onze publieke ruimte sierden. De stad besliste de K-Doll Mens aan te kopen en die een vaste plek te geven in het binnenplein van Het Laere.

Op vraag van Kiwanis Club Roeselare Rodenbach en in samenwerking met de stad Roeselare werden 26 K-Dolls tentoongesteld in de straten van Roeselare van 7 tot en met 30 september 2023. K-Dolls is een project van Kiwanis ten voordele van de lappenpoppen die aan kinderen in ziekenhuizen geschonken worden. Stad Roeselare steunt nu dit project door de aankoop van K-Doll 22.

K-Doll 22 ‘Mens’ van Tonny Vanhaverbeke alias ADAR gaat over gewone mensen, die met hun dagelijkse bezigheden kleur geven aan onze wereld. Je komt ze overal tegen. Op straat, in de bibliotheek, op het strand… Je merkt ze nauwelijks op, maar ze zijn er wel en geven vorm en kleur aan je eigen verhaal.

Project K-Dolls

Kiwanis levert sinds 1998 therapeutische popjes voor kinderen die in het ziekenhuis zijn opgenomen. Verplegend personeel gebruikt deze lappenpoppen om uitleg te geven van wat er zal gebeuren bij ingrepen, de kinderen versieren deze knuffels.

De K-dolls in het straatbeeld zijn de artistieke tegenhangers van deze poppen. Kunstenaars nemen deze onder handen en de poppen doen als reizende expo verschillende steden aan.

Het idee ontstond bij Kiwanis Durbuy (= coördinator van het project) en na Leuven en Kortrijk stonden de poppen in september in Roeselare. Speciaal voor de editie in Roeselare werden vijf nieuwe Dolls beschilderd. Door Tony ‘Adar’ Vanhaverbeke, Jan Wydooghe, Arnold Vanhee, Els Baekelandt en de leerlingen van de Middelbare Graad Sask Roeselare.

Het doel van de K-Dolls is een artistieke beweging rond de pop te creëren en om fondsen te werven voor de Kiwanis Lappen Poppen. De grote en kleine K-Dolls (2m20 en 42cm) worden door kunstenaars onder handen genomen. Ze stellen hun talent vrijwillig ter beschikking ten voordele van kinderen.

Met de verkoop van de werken zamelt Kiwanis geld in om de Kiwanis lappenpoppen aan nog meer kinderen te kunnen geven.