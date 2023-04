Roeselaarse kunstenaar Axel Fabry maakt kromme kathedraal in klei rond het allerkleinste gedrukte boekje

Voor de groepsexpo van zestien leden van de Assebroekse kunstkring De Zeven Torentjes in de Garemijnzaal van het Brugse Belfort, die nog t/m 9 april te bezichtigen is, heeft de Roeselaarse kunstenaar Axel Fabry het kunstwerk ‘Onze Vader’ gemaakt: hij vervaardigde in klei een kromme kathedraal met afschilferend klatergoud rond het ‘kleinste gedrukte boekje ter wereld’: symbool voor het barstend instituut Kerk.

Axel Fabry genoot een grafische opleiding in Brugge en volgde les aan de Academie in Roeselare. Hij leerde op jeugdige leeftijd mouleren en brons gieten.

Hij geniet als kunstenaar faam, sinds hij voor de gemeente Heuvelland de ‘Lokerse Patriot’ in brons vervaardigde. Voor de opening van het nieuwe woonzorgcentrum Regina Coeli in Sint-Andries realiseerde hij het inox beeld ‘Koningskoppel met kinderen’. Axel Fabry exposeerde al in Brussel, Londen, Tilburg, Roeselare, Kortemark en het Catalaanse Reus.

Gutenberg

“Het boekje draagt als titel ‘The Lord’s Prayer’, telt zeven versies van het Onze Vader en werd in 1952 gedrukt voor het Gutenberg Museum. Het is 5 bij 5 mm groot en bevat een lederen bandje meteen gouden kruis”, vertelt Axel Fabry, die al een halve eeuw in het bezit is van het boekje.

Vergrootglas

“Aangezien ik drukker van opleiding ben, heb ik dit boekje altijd gekoesterd. Niet om zijn inhoud, maar wegens de vaardigheden die het vereiste om dit te realiseren. De tekst werd letter per letter met de hand verwerkt en gedrukt. Ik heb het boekje verpakt in een plexiglashouder die dienst doet als vergrootglas, want met het blote oog is de tekst niet te lezen.”

Woede

“Voor mijn kunstwerk heb ik de tekst van het Onze Vader vergeleken met de realiteit. Dat maakte mij kwaad en zorgde ervoor dat ik hard met mijn vuist in de klei sloeg”, aldus Axel Fabry.

Zijn woede om racistische en pedofiele priesters, de moordende kruistochten en de politiek gestuurde hongersnoden leverde een gammele mini-kathedraal met scheve zuilen in terracotta op, symbool voor de aftakeling van het instituut Kerk. Bij het werk hoort een korte videofilm van Jerom Wallicam.