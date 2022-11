Roeselaarse carnavalvierders zetten nieuw seizoen in

In café ’t Motje werd zaterdagochtend het nieuwe Roeselaarse carnavalsseizoen officieel geopend. Nastja Vandekerckhove hoopt in maart in de voetsporen te treden van zijn vader Bart als stadsprins.

In verschillende steden in Vlaanderen werd het carnavalsjaar reeds een week vroeger geopend, maar ook in Roeselare is men er aan begonnen. Zaterdagochtend kwamen de feestvierder samen in café ’t Motje voor de opening van het carnavalsseizoen. “De Roeselaarse carnavalisten profileren zich dit jaar sterk en zijn tot ver buiten onze stadsgrenzen te vinden”, aldus Jan Parmentier, ondervoorzitter van het Roeselaarse carnaval.

Verschillende carnavalisten dingen mee naar titels bij carnavalswedstrijden. Zo gaat Bart Vandekerckhove, alias Kiwi, op 17 december voor de titel van Nationale Prins van België. Zijn zoon Nastja staat dan weer in de kijker bij de verkiezing van stadsprins in Roeselare. Nastja werd reeds Juniorprins van West-Vlaanderen en hoopt nu in de voetsporen van zijn vader te treden.

Kiwi werd enkele jaren geleden al stadsprins. Nastja is dit jaar de enige kandidaat. Nick Pycke doet in Roeselare opnieuw een gooi naar de titel van Regenboogkeizer van België. “Daarnaast verwelkomen we ook een nieuwe orde in Roeselare: De Wifi’s”, aldus Parmentier. Het Roeselaarse carnaval gaat in 2023 door van 10 tot en met 13 maart.

(BF/ Foto MPM)