Rock op het Plein terug op twee podia, Klaas Vandersyppe nieuwe voorzitter

Het festival Rock op het Plein op vrijdag 18 augustus op en rond het Sint-Maartensplein in Wervik vindt voor het tweede jaar op rij plaats op twee podia. Voor het podium op de parking naast het stadhuis maakten de organisatoren de eerste namen bekend. Klaas Vandersyppe is de nieuwe voorzitter van de vzw Tobacco Town Music, die zondag in jeugdhuis BeePee een Rock Rally organiseerde. Winnaar werd Euxerato. Zij openen op het groot podium het festival.

Fleddy Melculy

Euxerato is een Gentse band die opgericht is door gitariste Luna de Vos en producer Sam Vanden Bogaert. Samen met hun muzikanten maken ze een mix van dromerige gitaren en synths, met een vleugje elektronische vocals. Opmerkelijk: het was zondag hun eerste optreden en ze hebben meteen gewonnen.

Blikvanger op het tweede podium wordt alvast metalgroep Fleddy Melculy, met hun kenmerkende mix van snoeiharde muziek, Nederlandstalige teksten en een vleugje humor.

Ka’Una

De vijfkoppige band Barno Koevoet & The Duijmschpijkers uit Brugge haalde de finale van De Nieuwe Lichting op Studio Brussel. Ook zij maken hun opwachting op het festival.

De derde groep is de lokale postmetalband Ka’Una, met leden die allemaal afkomstig zijn uit Wervik en Geluwe. Eind augustus vorig jaar traden ze voor het eerst op.

In opvolging van Dylan Hoornaert is Klaas Vandersyppe de nieuwe voorzitter. Dylan werd in mei vorig jaar Teamcoach Feestelijkheden bij de stad Wervik en beide functies zijn niet verenigbaar. Dieter Depuydt, Jari Denorme en zijn vriendin Jill Beeckmans zijn nieuw in het bestuur.

“Met tien of elf groepen gaan we weer in de breedte programmeren”, zegt Dimitri Durnez. “Heel grote namen zijn financieel niet meer haalbaar. Het is dit keer de veertigste editie. Rock op het Plein ontstond in 1983 en vond door corona één keer niet plaats. We bestaan dus ook veertig jaar. We gaan inzetten op beleving en zijn dat aan het bekijken met het stadsbestuur”, aldus de uittredende voorzitter, die wel bestuurslid blijft. (EDB)