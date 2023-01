Ringen Brothers in Arms Memorial gegoten

Na de indrukwekkende plaatsing van het beeld Brothers in Arms vorig jaar, krijgen nu ook de ringen op het memoriaal hun voltooiing.

“De Ringen symboliseren de eeuwige verbondenheid van de twee gesneuvelde broers John en Jim Hunter en bij uitbreiding de verbondenheid onder de mensen. Een goede 16 jaar na de vondst van het broederpaar gaan we met onze VZW naar de voltooiing van het memoriaal,” zegt projectcoördinator en bezieler van de vzw, Johan Vandewalle.

“De ringen werden afgegoten met schroot van oorlogsrestanten die aanwezig was bij de landbouwers uit de onmiddellijke omgeving. Door hun hulp kon ik niet minder dan 240 kg oorlogsschroot verzamelen. De resterende 80 kg komt van Wijtschate, door tussenkomst van schoothandel Schollaert.”

De ringen werden gegoten door de firma De Sweemer uit Eeklo. “We kregen met de vzw heel wat medewerking. Naast het verzamelde oorlogsschroot bij de landbouwers kregen we ook hulp van de firma Coopman uit Passendale, mijn vroegere werkgever, voor het gieten van de moule en we kregen ook hulp van ijzerhandel Vandebroucke uit Passendale.”

Eens de ringen geplaatst, zal het herinneringspark voltooid zijn. Brothers In Arms Memorial stuurt een universele vredesboodschap de wereld in. Een verhaal van vrede en de eeuwige vereniging van alle broers die elkaar in vele oorlogen hebben verloren.