Retrospectieve met werk van Gaspard Pruvoost en Erik Tuttens: oeuvres die ontstonden uit stilte

Tot 1 januari kun je in het gemeentehuis een tentoonstelling zien van werk van Gaspard Pruvoost (+2003, schilderijen en tekeningen) en Erik Tuttens (+2005, beeldhouwkunst). Twee kunstenaars die zich in stilte hulden om hun opmerkelijke oeuvre te creëren: “Ik geloof nog in de schoonheid, de eenvoud en de echtheid, maar ik moet ze vinden door ze zelf te creëren.”

De tentoonstelling kwam tot stand dankzij Myriam Pruvoost, de dochter van Gaspard, en Lucrèse Madou, de weduwe van Erik. Ze zijn vriendinnen.

Gaspard Pruvoost werd in Ingelmunster geboren op 28 juni 1931. Hij overleed in het UZ Gent op 7 september 2003. Gaspard had eigenhandig, samen met zijn vader, zijn smidse in de Holdestraat in Tielt opgebouwd. Daar werd het gloeiend staal gesmeed en geklopt en ontwierp men machines die Gaspard eerst tot in het kleinste detail had uitgetekend.

“Vrouwen- beeldjes kregen nooit oortjes, want ‘dametjes luisteren toch nooit’”

Begin januari 1966 kwam er abrupt een eind aan het succesverhaal. In het UZ Gent werd er bij Gaspard een aangeboren hartafwijking vastgesteld. Zijn gezondheid liet het zware werk in de smidse niet meer toe en het bedrijf werd stopgezet. Medische ingrepen en pacemakers moesten Gaspard een verder leven garanderen. Hij volgde een opleiding technisch tekenaar en kon zo deeltijds aan het werk bij firma Deswarte. Spijtig genoeg liet zijn verminderde gezondheidstoestand ook dit werk niet meer toe, en in 1974 startte Gaspard met een nieuwe uitdaging: schrijven, tekenen en schilderen. De kamer op de bovenverdieping werd zijn atelier.

kunst van het denken

Over zijn werken zei hij ooit: “De kunst van het schilderen is voor mij de kunst van het denken. Ik maak slechts afbeeldingen van dingen die mij ontroeren, en dan nog, op een voorbijgestreefde ambachtelijke wijze. Het is door die eenvoud te leren waarderen dat er raadselachtigheid in mijn werk te bespeuren valt.”

Gaspard schilderde met harsolie op harsgrond, met harsemulsie op doek, met olieverf op geplakt doek, met harsolie op krijtgrond of op polytexgrond. Zijn tekeningen zette hij in inkt of in houtskool op papier. Een dagboekfragment luidt als volgt: “Het leven is niet waard geleefd te worden als er niets meer is om te zoeken waarin men gelooft. Ik geloof nog in de schoonheid, de eenvoud en de echtheid, maar ik moet ze vinden door ze zelf te creëren. Het is na veel twijfelen en worstelen dat men het schone, het eenvoudige, het echte als een droom op een schilderdoek ziet groeien en dat het wonder van kleur en licht tot leven komt.”

Meubelmaker

Erik Tuttens werd op 9 november 1949 samen met zijn tweelingbroer Etienne thuis in de Tieltstraat in Meulebeke geboren. Ze gingen samen naar school, werden allebei meubelmaker en werkten in het bedrijf van hun vader.

In 1971 trouwde Erik met Lucrèse Madou. Het echtpaar kreeg één dochter, Sophie, en drie kleindochters: Luka, Lisa en Luna. Samen met zijn broer Etienne, zijn vrouw en zijn schoonzus Christine baatte Erik in Meulebeke een meubelzaak uit.

Hij was ook in de ban van de natuur en de vinkensport lag hem nauw aan het hart. Maar de echte passie moest nog komen.

Robuust en eerlijk

Het was zijn schoonbroer Luc Madou, die in Egem de kunstgalerij De Kleigroeve had, die hem de smaak voor het boetseren bijbracht.

Erik boetseerde prachtige beelden, vooral stoere mannen en vrouwen. Hij boetseerde zoals hij was ingesteld: robuust en eerlijk. Zijn vrouwenbeeldjes kregen nooit oortjes, want dametjes luisteren toch nooit, beweerde hij. Zijn boetseerwerk zweeft tussen de figuren die José Vermeersch uit zijn veldoven toverde.

Erik was geen veelprater. Zijn werk verklaart zichzelf – het volstaat enkel goed te kijken. Hij heeft het geluk gekend om enkele exposities met eigen werk te kunnen organiseren. Dat waren voor hem absolute hoogdagen. Hij overleed op 10 oktober 2005.

De tentoonstelling Kunst in het Gemeentehuis loopt tot 1 januari 2024 tijdens de openingsuren van het gemeentehuis. De werken van Gaspard Pruvoost en Erik Tuttens zijn te koop. Wie daarvoor interesse heeft, kan terecht bij Myriam Pruvoost (0479 76 16 45) en Lucrèse Madou (051 48 97 37).