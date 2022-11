Retrospectieve brengt eerbetoon aan Dirk Rigole

ZWEVEGEM Met een retrospectieve wil men dit weekend de eerder dit jaar gestorven Zwevegemnaar Dirk Rigole, eren. Dirk was een hobby-kunstenaar in hart en nieren.

Dirk Rigole werd in Zwevegem geboren op 18 november 1965. Hij groeide op in een warm gezin met zeven kinderen. Op 14 januari stierf hij.

“Dirk was een hobby-kunstenaar in hart en nieren. Niettegenstaande zijn fysieke beperking maakte hij prachtige werken. Hij was actief als schilder maar werkte ook met klei beelden uit. Naast het creatief bezig zijn, zorgde hij voor zijn vriendin Dorine, die een week voor Dirk stierf. Beide hadden hun specifieke noden. Door de liefde voor elkaar vonden ze de nodige steun bij elkaar en vulden ze elkaar aan.”, vertelt Els Rigole over haar broer.

De familie van Dirk wil nu een eerbetoon brengen door de retrospectieve te organiseren. “Er werd een selectie gemaakt uit de vele werken die nog in het bezit waren van Dirk en zijn familie. We hopen dat eigenaars van werken van Dirk, ze oprecht blijven koesteren. Dankzij zijn doorzettingsvermogen en sterke karakter slaagde hij erin om ze vorm te geven.”

Technieken

Dirk werkte vanuit verschillende interesses en met uiteenlopende technieken. Hij ontdekte zijn talent dankzij Jan Dhaene, lesgever aan de academie in Zwevegem. “Jan kwam, op uitnodiging van de ouders van Dirk, hem een bezoek brengen in 1987. Toen was Dirk druk bezig met pyrografische werken. Hij brandde tekeningen in hout met een soldeerbout.”, aldus Els.

Jan Dhaene had vooral veel bewondering voor de handvaardigheid en het geduld van Dirk. “Ondanks zijn fysieke beperking kon Dirk prachtige resultaten bekomen. Ik liet hem ontdekken dat hij veel meer in zijn mars had en dat hij op verschillende manieren en met diverse technieken kunstwerken kon vormgeven.”, zegt Jan Dhaene.

Dirk volgde o.a. lessen aan de kunstacademies van Zwevegem en Menen. Tijdens zijn laatste levensjaren was hij actief lid van Karmien Artelier Desselgem.

Met de retrospectieve brengt de familie kunstwerken van Dirk naar het grote publiek. Iedereen is welkom op zaterdag 19 en zondag 20 november in Poincaré, Stormestraat 131in Waregem. De tentoonstelling is gratis te bezoeken van 10 tot18u. (GJZ)