Restauratiewerken van interieur Provinciaal Hof in Brugge gestart

De eerste afbraakwerken van het interieur van het Provinciaal Hof Brugge zijn gestart. En natuurlijk moet het meubilair van dit mooie pareltje erfgoed zo goed mogelijk beschermd worden. Schilderijen worden zorgvuldig afgeschermd, meubels worden verplaatst en zuilen worden omkaderd met hout. Het provinciaal Hof van Brugge zal in 2024 opnieuw de deuren openen.

Iets meer dan 2 jaar is de provincie West-Vlaanderen druk bezig geweest met de restauratie van de buitenlaag van het Provinciaal Hof in Brugge. Nu zullen ze ook het interieur grondig restaureren en herinrichten. Met de renovatiewerken willen ze het gebouw voor iedereen toegankelijk maken. Zo komen er 3 nieuwe liften, zodat ook mensen, die minder mobiel zijn zich makkelijk in het gebouw kan verplaatsen. Daarnaast komen er ook 2 nieuwe sanitaire blokken. (Lees verder onder de tweet)

Het is zover! De afbraakwerken binnenin ons #provinciaalhof zijn gestart! ⚠️



De nodige beschermingsmaatregelen voor het interieur zijn genomen: schouwen worden omkast, schilderijen afgeschermd, meubels verzameld,…. #erfgoed #renovatie pic.twitter.com/rwo2EbDBJH — Provincie West-Vlaanderen (@provinciewvl) June 9, 2022



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Verder zullen de lampen van de kroonluchters en aan de muren vervangen worden door energiezuinige verlichting en staan er ook heel wat schilderwerken op de planning. Het meubilair werd zoveel mogelijk verzameld om veilig op te bergen voor de restauratiewerken en zal op zijn beurt ook onder handen genomen worden. Er zal ook een aangepast meubeldepot voorzien worden op zolder. Uiteindelijk moet het Provinciaal Hof ook veel brandveiliger worden. De werken moeten afgerond zijn in 2024.