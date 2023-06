Renovatiewerken Brugse kathedraal eindigen met een orgelpunt

Met de inhuldiging van het gerestaureerde Van Eynde-orgel en Klais-orgel kwam vorige week vrijdag officieel een einde aan de meer dan 30 jaar durende restauratiewerken van de Sint-Salvatorskathedraal.

De restauratie van de orgels kostte iets meer dan 3 miljoen euro. De totale restauratie van de kathedraal, met onder andere de instandhoudingswerken en volledige buiten- en binnenrestauratie, bijna 31 miljoen euro.

Erfgoed

De werken werden gecoördineerd en betaald door de Provincie West-Vlaanderen, die wel op een ruime subsidie (60 procent van de kosten) van het Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid kon rekenen. De vereniging van architecten Vermeersch, Dugardyn en Viérin uit Brugge werd door de Provincie aangesteld als ontwerper voor de volledige restauratie van de kathedraal. “Dit is het orgelpunt van deze restauratiewerken”, aldus gedeputeerde Bart Naeyaert. “De Provincie West-Vlaanderen is oprecht trots om dit stukje erfgoed opnieuw in zijn volle glorie te zien schitteren. Een religieus en muzikaal eerbetoon.” Sinds 1991 stond de Sint-Salvatorskathedraal voor drie decennialang onophoudelijk in de steigers.