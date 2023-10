Renovatie Kursaal Oostende uitgesteld tot september 2024, voorstellingen in zomer nog mogelijk

De renovatie van het auditorium in het Kursaal in Oostende wordt opnieuw uitgesteld, deze keer tot na de zomer. De onderhandelingen over de verstelbare vloer slepen langer aan dan verwacht. Dat is goed nieuws voor organisatoren. Er zouden al aanbiedingen zijn om volgende zomer in het Kursaal voorstellingen te organiseren. Ook voor Theater aan Zee kan het uitstel goed nieuws zijn.

Het Kursaal werd in 2004 grondig gerenoveerd met als blikvanger de verlaging van het auditorium zodat men vanuit de erehal rechtstreeks naar het podium en (met wat verbeelding) naar de zee kon kijken. Men greep toen terug naar het idee van bij de bouw in de jaren 50.

2.000 plaatsen

De zaal heeft sinds die verbouwing 2.000 plaatsen en was al het decor voor veel optredens en shows. Maar de noden veranderen en er was vraag naar een grotere capaciteit en naar een locatie voor optredens met een staand publiek.

Bovendien is Kursaal Oostende, door de komst van het nieuwe casino en zaal in Middelkerke, straks niet meer de enige grote zaal aan de Middenkust. Oostende vond in 2020 al een oplossing een verbouwing tot een zaal met in de hoogte verschuifbare niveaus.

In hoogte verstelbare vloer

Voor zittende concerten zijn dat tribunes maar die kunnen in de grond verdwijnen voor concerten, feesten, recepties of events. Er kunnen dan ook meer mensen in de zaal: 3.150 om precies te zijn.

“Vanuit de sector is er belangstelling in een zaal met meer dan 3.000 plaatsen”, luidde het. Een in de hoogte verstelbare vloer is echt ‘state of the art’. Er zijn wereldwijd maar enkele spelers die dergelijke systemen aanbieden. Oostende koos trouwens voor een Canadees bedrijf, maar over de prijs is er nog geen overeenstemming.

Vlaamse subsidie

Eind 2020 werden de plannen voorgesteld: het Kursaal zou grondig verbouwd worden. De werken zouden starten in 2022 met als gevolg dat het Kursaal zou sluiten.

De vzw Kursaal Oostende (die het dossier trekt) en de NV Exploitatie Kursaal Oostende (EKO) (als huisbaas van het gebouw) moeten de investering van 15 miljoen euro niet helemaal zelf dragen: er is een Vlaamse subsidie van 9 miljoen euro.

In 2021 werden de plannen bijgesteld: het Kursaal zou nog 1,5 jaar langer open blijven en de werken zouden pas in januari 2024 van start gaan. Later werd die datum nog opgeschoven naar het voorjaar 2024. Momenteel is de laatste show (André Hazes) gepland op 14 april.

Ten vroegste september

Deze week werd beslist dat de werken ten vroegste starten in september 2024. Oorzaak is de verschuifbare vloer/tribune. Er wordt nog volop gepraat met het Canadese bedrijf dat kandidaat is om dat systeem te installeren, maar de onderhandelingen duren langer dan verwacht.

Zopas besliste het Kursaal dat de werken ten vroegste starten begin september. Een definitief fiat voor de werken is er wel nog niet. Die beslissing met door het stadsbestuur genomen worden.

Burgemeester Bart Tommelein (voorzitter van de vzw Kursaal Oostende): “We onderhandelen nog verder over de voorwaarden en dat betekent dat de werken niet dit voorjaar starten. Als ze toch later starten dan kun je beter ook nog enkele maanden langer open blijven. Maar de plannen zijn niet weg. We namen eerder al de beslissing om de zaal te renoveren.”

Concerten

Dat het Kursaal langer open blijft, is goed nieuws voor Theater aan Zee: zij kunnen de zaal deze zomer alsnog gebruiken. In principe kan het Kursaal nog een grote show, productie of musical programmeren, maar het is niet evident dat op zo’n korte tijd te doen.

“Internationale shows en musicals moet je lang op voorhand vastleggen want ze maken vaak deel uit van een internationale tournee”, luidt het.

Aanbiedingen

Voor lokale en nationale organisatoren zijn er meer mogelijkheden: zo kan er deze zomer opnieuw een grote expo plaatsvinden of kunnen concerten plaatsvinden.

Bart Tommelein: “Ik vernam dat er al verschillende aanbiedingen zijn van organisatoren om deze zomer dingen te organiseren. Dat de werken later starten, is dus in dat opzicht een goede zaak.”