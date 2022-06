‘Puidenkamer’ in Brugge in ere hersteld

Het huis ‘t Paepegaeijken aan de Goezeputstraat 23 heeft een opmerkelijk ingerichte kamer: een die beschilderd is met kikkers die een brede waaier aan activiteiten tentoonspreiden. Die is nu volledig gerestaureerd.

De woning met de puidenkamer dateert deels uit de 16de en 17de eeuw en maakte deel uit van het voormalige Heilige-Geestklooster. In de 19de eeuw was het pand eigendom van de Brugse kunstschilder Frans De Wispelaere die de kleine voorkamer met een kikkerschildering verrijkte. Het betreft hoofdzakelijk mannelijke kikkers die tal van ontspannende bezigheden beoefenen, zoals fietsen, schilderen en musiceren. In de loop der jaren raakte de muurschildering door bouwkundige ingrepen beschadigd. Die schade is nu, onder andere dankzij een subsidie Kunstige Herstelling, hersteld in opdracht van de huidige eigenaars Philippe Van Damme en Françoise-Noëlle Wacquez.

Deurpaneel

De restauratie werd uitgevoerd door Sarah De Smedt, gespecialiseerd in de restauratie van muurschilderingen. Tijdens de restauratie werden ook nog florale beschilderingen teruggevonden. Daarnaast trof men in de kelder een beschilderd deurpaneel aan dat behoort tot de originele deur van de puidenkamer. De deur zelf is verdwenen. “De vondst en de restauratie tonen aan dat er in Brugge nog veel verborgen kunstschatten aanwezig zijn”, aldus schepen Franky Demon. “Het doet daarom plezier dat de huidige eigenaars hun verantwoordelijkheid namen om het verleden naar het heden door te trekken.” De schepen doet dan ook een oproep naar andere eigenaars van dergelijke historische zaken om het voorbeeld te volgen en een beroep te doen op de subsidie Kunstige Herstelling. (Chris Weymeis)