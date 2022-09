Publiekstrekkers Bart Peeters en Camille houden 13de editie Frietrock recht

Hoewel de weergoden Clarebout Frietrock goedgezind waren, kon het Ieperse festival niet de verwachtingen inlossen qua publieksopkomst. Bart Peeters en Camille slaagden er wel in om de massa naar de festivalweide op Ter Waarde te lokken, maar zaterdag daagden maar 1.200 à 1.500 bezoekers op in plaats van de verwachte 3.000.

De weersvoorspellingen zagen er vorig week niet goed uit, maar toch bleef het droog tijdens de dertiende editie van Clarebout Frietrock op vrijdag 9, zaterdag 10 en zondag 11 september. “We zijn wonderwel gespaard gebleven van regenweer”, zegt mede-organisator Carl Bijttebier. “Zaterdag was er wel veel wind, maar is er geen druppel regen gevallen. Het festivalterrein ligt er ook nog proper bij. Ons nieuw bekerinruilsysteem werpt dus zijn vruchten af. Nergens zie je nog een bekertje liggen.”

Bart Peeters headliner

De grote headliner Bart Peeters passeerde vrijdagavond al de revue. “Toen haalden we de verwachte 4.500 bezoekers. Het was ook een heel geestige sfeer en we kregen veel positieve feedback, zowel van publiek als van de artiesten”, zegt Carl. “Zaterdag was het een iets mindere dag en hadden we 1.200 à 1.500 bezoekers. Dat hadden we niet gedacht want met Noordkaap en Novastar hadden we toch twee kleppers op de line-up. Niets aan te doen. Zondag was het dan weer goed. De tent zat mooi vol tijdens het optreden van Camille deze namiddag.”

Teleurstellende zaterdag

Op zaterdag mikte de organisatie nochtans op een 3.000 bezoekers. Dat cijfer werd dus bijlange niet gehaald. De halflege weide deed sommigen zelfs vrezen voor de toekomst van het festival. “We gaan eerst de rekening betalen en dan die afweging maken”, sust Carl. “Vrijdag hadden we meer mensen dan gebudgetteerd, zaterdag minder. Je moet dat allemaal uitrekenen en hopelijk kunnen we breakeven draaien. De bedoeling is uiteraard dat we verder kunnen gaan. Wij zien het alleszins nog zitten. We hebben een fantastische vrijwilligersgroep. Chapeau voor hen.”

Stadsfestival

Clarebout Frietrock was dit jaar aan zijn dertiende editie toe. Elf daarvan vonden plaats op de Leet in het stadscentrum van Ieper. Toen was Frietrock nog een gratis stadsfestival. Sinds vorig jaar verhuisde het festival naar de festivalweide op Ter Waarde, buiten het stadscentrum, omdat de Leet heraangelegd wordt. Volgend jaar zou die heraanleg klaar moeten zijn en kan Frietrock in theorie terugkeren naar hun oude locatie.

“Ik denk dat de locatie er weinig toe doet”, zegt Carl Bijttebier. “Het grote verschil is dat we van gratis naar een betalend festival zijn geëvolueerd. Mocht het gratis zijn, dan ben ik zeker dat we weer veel meer mensen zouden hebben. Die overschakeling gaat inderdaad moeilijker dan we verwacht hadden. Al vonden die 4.500 bezoekers op vrijdag al een mooie bende. Voor ons is deze locatie ook ideaal. We hebben een parking vlakbij, mensen beginnen het te kennen en zijn tevreden met de organisatie…”

Lees verder onder de foto.

We zien Christophe Morlion, Kris Demarcke, Kurt Demarcke, Mieke Demarcke, Juta Van De Vyvere, Karo Demarcke, Lennert Demarcke en Ann Verfaillie op Frietrock 2022. (Foto TOGH)

Tevreden mensen vinden we alleszins genoeg op de festivalweide zondag, zoals Christophe Morlion, Kris Demarcke, Kurt Demarcke, Mieke Demarcke, Juta Van De Vyvere, Karo Demarcke, Lennert Demarcke en Ann Verfaillie. “Het is echt weer tof dit jaar”, vertelt Mieke. “Wij proberen elk jaar terug te komen. Mijn broer heeft een frituur in Lombardsijde en zelf had ik vroeger ook een frituur. Veel frituuruitbaters komen hier samen, omdat het dus Frietrock heet. Voor ons is dat nostalgie, al hadden we dat natuurlijk wel meer toen het nog op de Leet was.” (TOGH)