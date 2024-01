Provinciedomein Atlantikwall Raversyde zoekt historische bevrijdingsfoto’s voor nieuwe expo ‘De Kust Bevrijd’

In het provinciedomein Atlantikwall Raversyde in Oostende loopt vanaf juni de expo ‘De Kust Bevrijd’. Aanleiding voor de expo is de 80-jarige viering van de bevrijding van de kuststreek tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het provinciedomein doet nu een oproep om oude foto’s die het verhaal van de bevrijding vertellen in te sturen.

De expo ‘De Kust Bevrijd’ moet een levendig eerbetoon worden aan de gebeurtenissen die de kustregio hebben getekend tijdens de bevrijdingsperiode. Een selectie van ingezonden foto’s zal in het park van het provinciedomein te zien zijn.

Verhalen gezocht

Heb jij oude dagboeken, fotoboeken of foto’s met beelden die het verhaal vertellen van de bevrijding en de nasleep ervan? Denk aan foto’s van mensen op het strand, ontmijningsactiviteiten, achtergelaten materieel door zowel de Duitsers als de Geallieerden, feestelijke taferelen na de bevrijding, de triomfantelijke intrede van de Geallieerden en het herwonnen gevoel van vrijheid. Ook beelden die de complexiteit van de collaborateurskwestie tonen, zijn welkom.

De oproep gaat verder dan alleen het verzamelen van foto’s. Atlantikwall Raversyde zoekt naar de verhalen die schuilgaan achter de lens. Foto’s kunnen digitaal ingestuurd worden voor 26 februari via koen.goeminne@west-vlaanderen.be. Ze mogen ook fysiek opgestuurd worden naar het provinciedomein, gelegen aan de Nieuwpoortsesteenweg 636, 8400 Oostende.