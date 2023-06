Provincie wil meer kerken multifunctioneel maken

Na een vraag van provincieraadslid en burgemeester van Deerlijk Claude Croes liet gedeputeerde Bart Nayaert weten dat het provinciebestuur actief nadenkt over manieren om onze parochiekerken zoveel mogelijk een nieuwe invulling te geven.

Tegenwoordig bestaat er al een kennisplatform dat vier keer per jaar een dialoog faciliteert tussen verschillende partners om plannen te maken over de toekomst van parochiekerken. Raadslid Claude Croes (CD&V) vroeg zich af of de Provincie nog maatregelen zal nemen om dit proces te versnellen. De insteek is vooral dat de kerken steeds minder gebruikt worden voor effectieve kerkelijke diensten, en daarom dus gerust een nevenfunctie of herbestemming kunnen krijgen. Zo kunnen ze dienen als locatie voor cultuuractiviteiten, opvang, evenementen, lessen…

Daar gaat gedeputeerde Bart Nayaert alvast mee akkoord. “Het blijft een uitdaging om een nuttige invulling voor onze kerken te vinden. Momenteel denken we na over drie mogelijke pistes om dit proces te versnellen”, klinkt het. “Zo dachten we aan een platform – toegankelijk voor het brede publiek – waarop staat welke functies er mogelijk zijn in welke kerk. Een ander idee was om samen met de intercommunale partners een subsidiereglement te creëren voor lokale besturen om kleine aanpassingen door te voeren die de kerk multifunctioneel zouden maken. Tot slot dachten we aan een ontwerpwedstrijd, om creatieve ideeën effectief een kans én budget te geven en zo onze verschillende kerken een nieuw nut toe te kennen.”