Provincie West-Vlaanderen start met restauratie interieur Provinciaal Hof in Brugge

De provincie West-Vlaanderen gaat van start met de interieurrestauratie van het Provinciaal Hof in Brugge. Het gaat om renovatiewerken die noodzakelijk zijn voor de herinrichting van het gebouw. De werken luiden de laatste fase in van de restauratie van het Provinciaal Hof, dat in 2024 de deuren opent.

Sinds 2020 ondergaat het Provinciaal Hof een grondige restauratie, renovatie en herinrichting. Begin dit jaar zijn de werken aan de buitenschil van het gebouw afgerond.

Toegang voor publiek

Het gebouw wordt tijdens de interieurrestauratie klaargestoomd om toegankelijk te worden voor het publiek. Zo wordt de toegankelijkheid verbeterd dankzij drie nieuwe liften. Verder wordt energiezuinige verlichting voorzien voor de kroonluchters en wandarmaturen.

Daarnaast worden er schilderwerken uitgevoerd en wordt het meubilair gerestaureerd. Er komen ook twee nieuwe sanitaire blokken en de realisatie van een meubeldepot op de zolder. De brandveiligheid wordt grondig aangepakt

Aan de voorkant van het Provinciaal Hof wordt een werfzone voorzien. Over een lengte van 52 meter zal aan de hand van borden duiding worden gegeven over de werken, de historiek en de toekomst van het gebouw. De werken zullen tot in 2024 duren