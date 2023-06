Project uit Zwevegem op belangrijke architectenbeurs in Venetië

Het project van de Kappaertsite, de realisatie van een onderwijssite voor de Klim-Op en de Kunstacademie, gecombineerd met ruimte voor naschoolse opvang, werd geselecteerd voor de Internationale Architectuurbiënnale in Venetië.

Het is alvast een hele eer voor het architectenbureau Carton123 uit Brussel dat samen met het Italiaanse BDR-bureau de oproep van de Vlaamse Bouwmeester won en zijn ontwerp van de Kappaertsite mag realiseren dat ze in de officiële selectie zitten van de Internationale Architectuurbiënnale van Venetië. De Ghanees-Schotse architecte Lesly Lokko is de curator van de biënnale.

De biënnale staat in architectenkringen hoog aangeschreven. Ze brengt architectuur uit landen van over de hele wereld samen. De belangrijkste agenda van de Architectuur Biënnale is het voorstellen en demonstreren van architecturale oplossingen voor hedendaagse maatschappelijke, humanistische en technologische kwesties. Het project Kappaertsite omvat nieuw- en vernieuwbouw van een school voor de Klim-Op en de Kunstacademie. Daarnaast zal de naschoolse kinderopvang en de vakantiewerking er onderdak vinden.

De plannen werden al voorgesteld en besproken met de buurtbewoners en de belanghebbenden. Nu zijn die plannen, tekeningen en maquettes dus te zien in Venetië.

Stand van zaken

We vroegen aan onderwijsschepen Isabelle Degezelle (CD&V) ook naar een stand van zaken van het project. “De aanbesteding gebeurde een tijdje geleden en de offertes dienden ook al binnen te zijn. Nu worden deze bekeken en we hopen nog tegen het zomerverlof te kunnen gunnen. Als alles goed verloopt, zou in het najaar de bouw kunnen starten.”

