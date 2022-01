Project uit Rwanda wint fotowedstrijd in Wevelgem

De mondiale raad van Wevelgem vond een manier om de projecten die gesteund worden eens verrassend in de kijker te zetten: een bureaukalender met foto’s die de verschillende initiatieven voorstellen plus een fotowedstrijd én tentoonstelling.

De opening van de tentoonstelling en de bekendmaking van de prijskamp vond plaats in het cultuurcentrum. Er was werk gemaakt van een gevarieerd programma, met muziek door de groep Benne Bayfall, met de Wevelgemse Senegalese zanger-gitarist Ismail Ndoye en vrienden, sprekers Elien Spillebeen en Chokri Ben Chikha, in een presentatie van Agnes Bruneel.

De Moorseelse woordkunstenares bracht als opening een doorleefde versie van het gedicht ‘Ode aan de lucht’ van Pablo Neruda. Elien Spillebeen schrijft artikelen over zwart Afrika in het tijdschrift MO. “Het is nodig dat we de mensen uit het Zuiden actief betrekken bij de problemen die zich daar voordoen. Ik had gestudeerd en dacht te weten hoe de maatschappij daar werkte, maar het is slechts door met vrouwen uit Kivu te werken dat je stapje voor stapje leert dat zij ook sterk zijn en dingen veranderen.”

Ze toont de kracht van vrouwen in de documentaire ‘Backup Butembo’, startte samen met dames uit het gebied in Oost-Congo de organisatie Mama Kivu en werkt nu als journaliste. Chokri Ben Chikha is een gevierd theatermaker, acteur en docent, ervoer aan den lijve de cultuurverschillen. “Het interesseert me waarom mensen denken dat anderen minder waard zouden zijn. Nog op de wereldtentoonstelling van Brussel in 1958 werden Afrikaanse mensen aan het publiek getoond. Dat gebeurde zelfs al in 1900 in Duitsland. Gelukkig kan cultuur die stereotypen in beweging krijgen.”

Projecten

De projecten die meedongen naar de hoofdprijs werden kort voorgesteld tijdens de wedstrijd. Zo is er de basisschool in Beronge, Congo, die heropgebouwd moest worden na tropische stormen. Pater Sylvester Mpia Bokoma, priester in de verschillende kerken in Wevelgem zette zich hiervoor in. Annie Devos werkt al sedert 1994 aan het Bakanja Centre met de opvang van straatkinderen in Lumumbashi in Congo. Dokter Inge Debrouwere stampte 29 jaar geleden Tapori uit de grond, een wijkgezondheidscentrum waar ze ook aan armoedebestrijding doen met aandacht voor kinderen met een beperking.

Er waren ook twee projecten uit Haïti: de nationale commissie voor rechtvaardigheid en vrede van pater Jan Hanssens, die daar al sinds 1970 actief is, en Tysea, een weeshuis in de stad Carrefour. De bezieler hier is Yolande Depoorter, die zelf enkele jaren in een weeshuis verbleef. Bij Calcutta Sponsor Aid ijvert Greta Lagae voor de financiële adoptie van schoolkinderen in India en projecten die de gemeenschap bevorderen.

Nog in Afrika: Murunda, een kleinschalig landbouwproject verbonden aan een school, waar de klimaatveranderingen zorgen voor extra problemen. Trui Dessein is hier drijvende kracht. LIFUWU, in Malawi, is een educatief centrum waar Geertrui Ghekiere advies geeft over gezondheidszorg en dan is er nog het project Faja Lobi, waar Jurgen Heytens aan herbebossing doet en een vormingscentrum uitbouwt.

(HV)