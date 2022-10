Prins Christophe is nieuwe Prins Carnaval van Brugge

In een bomvolle zaal aan de Polderstraat in Sint-Kruis werd zaterdag de nieuwe Prins Carnaval voor Brugge verkozen in een organisatie van de Brugse Karnavalraad. Het gaat om Prins Christophe die onder de roepnaam Toftje naar de verkiezingen trok.

Hij zal de komende maanden vergezeld worden door zijn Roosje Tina. Volgende week zaterdag 5 november volgt de aanstelling van de nieuwe Prins in het Stadhuis in Brugge. Op 11 november gaat het nieuwe carnavalsseizoen van start in Brugge met de openingszitting van de Totetrekkersgarde in de Salons Lodewijk van Male.

Daar zullen de nieuwe Doctor Humor Causa aangesteld worden met de Brugse burgemeester Dirk De fauw en Olivier Neese van de Krant van West-Vlaanderen Brugsch Handelsblad. De nieuwe Prins zal te zien zijn in heel wat stoeten in de regio. Op 4 maart 2023 zal de carnavalsstoet in Brugge terug door de straten trekken. (SR)