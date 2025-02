Preventieve werken aan beschermde Hoogmolen in Aalbeke gestart

Deze week worden preventieve werken uitgevoerd aan de Hoogmolen in Aalbeke, de oudste windmolen van de stad. De restauratie wordt uitgevoerd nadat de korenmolen, door het ontbreken van een actieve molenaar de afgelopen zes jaar, in verval is geraakt. De molen, gelegen op de hoek van de Luingnestraat en de Zevekotestraat, werd in 1944 erkend als beschermd monument en is een waardevol stuk erfgoed voor de stad. Deze werkzaamheden moeten de veiligheid waarborgen en kwetsbare delen beschermen in afwachting van een volledige restauratie de komende jaren.

Stad Kortrijk laat eerstdaags opknapwerken aan de Hoogmolen in Aalbeke uitvoeren. De graanmolen, daterend uit 1717, bleef tot het midden van de 19de eeuw in handen van de erfgenamen van Jan Maes. Vervolgens werd hij via aankoop eigendom van de familie Messiaen. In 1980 kocht Stad Kortrijk de molen aan, als onderdeel van haar beleid om cultureel erfgoed te bewaren. Door zijn artistieke, historische en esthetische waarde werd de molen in 1944 beschermd als monument. De voorbije zes jaren had de Hoogmolen echter geen actieve molenaar meer, waardoor verval dreigt.

Noodzakelijke ingrepen

In een eerste fase zijn instandhoudingswerken nodig om aftakeling te vermijden, zoals het herstellen van het dak van de ruimte onderaan de molen (teerlingenkot). Ook moeten de wieken, met een lengte van 24 meter, worden verwijderd om de veiligheid te waarborgen.

De geplande werken omvatten daarnaast ook het vrijmaken van de vang (het mechanisme dat wordt gebruikt om de wieken te stoppen of de snelheid ervan te regelen, red.), het opmeten van het voor- en achterhekweg, de demontage van het hekwerk en het afvoeren van de wieken.

Deze ingrepen zijn noodzakelijk omdat de wieken en het hekwerk in een staat van verval verkeren. Deze werken zorgen ervoor dat de molen veilig blijft en verdere schade wordt voorkomen, terwijl men zich voorbereidt op de volledige restauratie.

Verkeersomleiding

Vanwege de impact op de omgeving zullen er enkele dagen nodig zijn om de werken op een veilige manier uit te voeren. Het kruispunt van de Luingnestraat met de Zevekotestraat zal om die reden afgesloten worden voor het verkeer en dit van maandag 10 tot en met vrijdag 14 februari.

Omrijden in beide richtingen blijft mogelijk via de Bergstraat, de Moeskroensesteenweg (N43) en de Schorbeekstraat. Deze fase van de werken is een tijdelijke maatregel, aangezien een volledige restauratie van de molen gepland staat in de komende jaren. De Hoogmolen wordt hiervoor tijdelijk buiten werking gesteld in afwachting van de effectieve restauratie.

Schepen van Erfgoed Wout Maddens (TBSK) benadrukt het geschiedkundig belang van deze molen en kijkt uit naar de verdere restauratie: “We maakten al in 2016 een beheersplan op dat de basis vormt voor de restauratie van de Hoogmolen. In dat kader bestuderen we de grondige restauratie die al gauw één miljoen euro zal kosten. Gezien het om een beschermd monument gaat, kunnen we ook rekenen op Vlaamse subsidies. Deze molen is deel van het dorpszicht van Aalbeke en daar moeten we zorg voor dragen.”