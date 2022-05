Preuteleute doet het weer: Diaz Arena in Oostende loopt volledig vol voor spetterend concert van Oostendse cultband

Oostende Zaterdagavond liep de Diaz Arena in Oostende volledig vol voor het optreden van Preuteleute. 9.000 toeschouwers waren er getuige van een wervelend concert van het duo Sebastien Dewaele en Tom Van Ryckeghem of beter Alain en Ook Alain.

20 jaar al delen Oostendenaars Sebastien Dewaele en Tom Vanrijckeghem de planken als Alain en Ook Alain van de cultband Preuteleute. Het duo bracht vier CD’s, twee DVD’s en een karrenvracht aan hits uit. Preuteleute laat zich vooral opmerken door hun komisch schunnige taal en seksueel expliciete teksten in het West-Vlaamse dialect. Vlak voor de uitbraak van het coronavirus speelden Sebastien en Tom nog voor in totaal 35.000 mensen in verschillende zalen met hun zaalshow ‘Nog ene kè’, waaronder de Oostendse basketbalarena, goed voor 4.000 plaatsen.

Alain en Ook Alain koesterden, samen met organisator Comedyshows.be, enkele maanden geleden de droom om in een uitverkochte Diaz Arena, goed voor 9.000 plaatsen, te spelen. Het zou meteen het grootste aantal betalende toeschouwers ooit zijn tijdens een concert van het Oostendse duo. Ooit waren 10.000 toeschouwers getuige van een optreden van Sebastien en Tom op de Paulusfeesten, maar dat is uiteraard een gratis festival. De toegangsprijs hield echter niemand tegen en het stadion liep dan ook helemaal vol. Terecht, want ook wij waren erbij en zagen hoe Sebastien en Tom het hele stadion mee kregen.

De duizenden aanwezigen schreeuwden de grootste hits van Preuteleute mee: ‘Tis een Oere’, Gistern enk me vrouwmens in eur gat gepakt’, Gie oere, gie teve’ en op het laatste het immens populaire ‘Pakt je zak en goa weg’. Niet meteen de meest vrouwvriendelijke nummers, maar die werden door het hele publiek gesmaakt. Om hun twintigjarig jubileum te vieren brachten ze dit jaar met ‘The greatest Tits’ nog een nieuwe CD uit met alle grootste hits, aangevuld door enkele nieuwere nummers. Preuteleute slaagde zo in hun stunt om maar liefst 9.000 toeschouwers op de been te brengen.

“8400 toeschouwers was het streefdoel, het zijn er uiteindelijk 9.000 geworden”, zegt Sebastien daags na hun optreden. “We zijn dan ook heel blij. Nu en dan was het echt wel kicken. Zeker toen alle lichtjes van de gsm’s van de toeschouwers aangingen. We zijn nu 20 jaar bezig en echt alle generaties waren aanwezig. Dan weet je dat het publiek onze hits smaakt. Onze volgende stunt? 100 meter naar beneden duiken, het water in. (lacht) Neen, we blijven verdre doen zoals we bezig zijn. We zien wel wat de toekomst brengt.”

(JRO)