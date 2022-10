Première van “Kamer 53” lokt aardig wat volk naar JOC in Dentergem

Afgelopen weekend mocht het JOC in Dentergem heel wat bezoekers ontvangen naar aanleiding van de première van het toneelstuk “Kamer 53”. Deze opvoering onderscheidde zich van andere toneelstukken doordat de realisatie tot stand is gekomen door de unieke samenwerking en acteerprestaties van enkele personeelsleden, bewoners, DVC-bezoekers, vrijwilligers en sympathisanten van woonzorgcentrum Mariaburcht te Dentergem.

Onder leiding van regisseuse Mieke Wylin en samen met acteur Filip Vanderbeke werd dit toneelstuk in goede banen geleid. “Zowel zaterdag als zondag werd een mooie podiumvoorstelling neergezet over het hedendaags wonen en leven in een woonzorgcentrum met als finale scène een noodzakelijke verhuis naar een nieuw gebouw, ingewijd door de burgemeester van Dentergem, Koen Degroote”, klinkt het. “Uiteraard vraagt deze scène geen bijkomende uitleg aangezien er ook in werkelijkheid een verhuis naar een nieuwbouw gepland staat op 20 december.”

Aan de hand van een originele verhaallijn met ludieke anekdotes en mooie acteerprestaties slaagde het toneelgezelschap er in om de missie en de visie van Curando uit te dragen naar het grotere publiek. “Dit uitzonderlijke initiatief waarbij de bewoners centraal staan, weerspiegelt de boodschap van de belevingsgerichte zorg waar VZW Curando voor staat. Een woord van dank aan iedereen die dit initiatief op één of andere manier heeft gesteund, is hier zeker op zijn plaats.”