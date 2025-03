Populaire podcast ‘De volksjury’ palmt Kortrijk en Brugge in: Laura en Silke halen met gemak 400.000 luisteraars per maand

De succesvolle true crime podcast ‘De volksjury’ ging vorige week in première met hun gloednieuwe liveshow, en kampeert de komende dagen in Kortrijk en Brugge. En er is goed nieuws, want er zijn nog kaartjes!

Voor wie de afgelopen acht jaar onder een steen heeft geleefd en nog nooit van ‘De volksjury’ hoorde: in deze true crime podcast worden regelmatig (inter)nationale crimizaken op een gezellige manier onder de loep genomen. Presentatoren Laura Scheerlinck en Silke Vandenbroeck leerden elkaar kennen tijdens hun studies aan de Vrije Universiteit Brussel en groeiden intussen uit tot ware podcaststerren. Ze halen met gemak 400.000 luisteraars per maand, en pakten naast hun podcast uit met twee succesvolle boeken. In het DS Podcastfestival van Oostende werden ze ook al bekroond met de Publieksprijs.

Liveshows

In het voorjaar van 2023 trokken de dames eropuit met liveshows over heel Vlaanderen, waaronder Oostende. Na het immense succes van hun vorige tournee – met uitverkochte zalen in minder dan 24 uur – duiken Laura en Silke opnieuw de theaters in. Deze keer maken ze een gedurfde sprong naar de Victoriaanse tijd, compleet met kandelaars, kostuumwissels, kruisverhoren en de nodige comic relief.

De dames gooien het deze keer over een Victoriaanse boeg. © Jan Opdekamp Jan Opdekamp

Het publiek bepaalt de loop van het onderzoek. Willen ze eerst inzoomen op verdachte A? Of toch liever verdachte B? Willen ze de crime scene bekijken? Of eerder het moordwapen? De dames brengen alle kanten van de zaak aan het licht en belichamen zélf alle personages in het verhaal. Kunnen de armchair detectives in de zaal helpen om de dader te ontmaskeren? Of veroordelen ze willens nillens de verkeerde verdachte? Afhankelijk van de keuzes van het publiek kan iedere show dus anders uitdraaien.

Daarbij houden ze dus ook halt in Kortrijk, op woensdag 5 maart in Kortrijk XPO, en op vrijdag 7 maart in het Concertgebouw in Brugge. De tweede Brugse show op zaterdag is intussen uitverkocht.