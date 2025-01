Poperingse talkshow Café Artistiek zet cultuur in de kijker: “Het recept voor een ontspannen aperitiefje cultuur”

Café Artistiek is een format dat in 2022 in het leven werd geblazen. Het is een samenwerkingen tussen de stadsdiensten academie, bibliotheek en cultuur. Het is een zondagse talkshow met een viertal gasten waarbij cultuur in de kijker wordt gezet. Deze keer vindt Café Artistiek plaats op de zolder van de Mouttoren in Reningelst.

“Café Artistiek is een zondagse talkshow over cultuur in de meest brede zin van het woord, van literatuur, kunst, muziek tot design, film of radio maken. Interviews wisselen af met muziek: het recept voor een ontspannen aperitiefje cultuur op zondagmorgen”, zegt cultuurfunctionaris Jessy Clynckemaillie.

De Mouttoren

“We gaan ook telkens op zoek naar een unieke locatie of een locatie die een verhaal vertelt, bijvoorbeeld het Museumhuis Lucien De Gheus, Page Electronica, Kasteel De Lovie of het stadspark.” Café Artistiek is een initiatief van Cultuur Poperinge, Bibliotheek Poperinge en Kunstacademie Poperinge.

De komende aflevering van Café Artistiek gaat door op zondag 9 februari van 11 tot 12.30 uur. “We trekken deze keer richting Reningelst. Op de zolder van de Mouttoren in Reningelst ontvangen we kortfilmmaker Odille Vanaverbeke, theatermaker Lize Pede en samenleescoach Julie Defever. Solisten van de Kunstacademie Poperinge brengen live muziek. Nadien kan iedereen genieten van een drankje in De Kinderbrouwerij”, zegt Jessy. “Wij zitten regelmatig samen met de collega’s van de bibliotheek, academie en cultuurdienst om gasten te kiezen.We spelen vaak ook in op iets wat actueel is of verband houdt met onze werking. Onze gaste Lize Pede speelt in maart de familievoorstelling ‘Nekandinskie’ in de Mouttoren en zij komt nu al even spreken hierover.” De volgende datum is zondag 11 mei. De locatie wordt later bekend gemaakt. De plaatsen op de zolder van de Mouttoren zijn beperkt, dus mensen moeten vooraf inschrijven. Toegang kost 2 euro, inclusief een drankje. (LBR)

Inschrijven: www.poperinge.be/cafeartistiek.