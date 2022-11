Poperinge reikt op 26 november drie cultuurprijzen uit in CC De Croone

Op zaterdag 26 november om 17 uur organiseren de stad Poperinge en de Culturele Raad het Gala van de Poperingse Cultuurprijzen in CC De Croone in Proven. Er worden drie prijzen uitgereikt: Stille Kracht, Meest Verdienstelijke Poperinge en Cultuurambassadeur.

De laatstgenoemde prijzen worden toegekend door het stadsbestuur. Maar iedereen mag meestemmen voor wie de titel van ‘Stille Kracht’ mee naar huis neemt. Er zijn drie kandidaten: Stef Ryon, Marc Hebben én het duo Gilbert Milleville en Marc Van Bruwaene.

Stef Ryon

“Samen met een pak gelijkgezinden probeer ik het kleine Haringe levend en bruisend te houden. Ik trek en werk actief mee aan de realisaties van Kultuurgemeenschap, de orgelconcerten, Blaublues, de organisaties van wielerclub Haringe Sportief, het gezinsfeest, de jaarlijkse Blind Ride voor het kinderkankerfonds en als speler bij de Toneelgroep Haringe. Sinds kort komt daar ook nog een parochiale verantwoordelijkheid bij, spring ik bij wanneer andere verenigingen hulp nodig hebben, actualiseer ik ook de dorpswebsite en leer ik als greeter aan alle geïnteresseerden de rijke geschiedenis, de schatten en de geheimen van ons charmant dorpje kennen. Die geschiedenis deel ik als medewerker van Westhoek Verbeeldt ook mee online, en maandelijks blik ik 40 jaar terug op onze streek via foto’s en teksten in De IJzerbode”, zo stelt Stef zichzelf voor.

Marc Hebben

“Ik ben geboren en opgegroeid in Poperinge en ben er ook altijd blijven wonen. Als jonge gast begon ik muziek leren bij de Koninklijke Poperingse Harmonie Sint-Cecilia en intussen ben ik daar al ruim 50 jaar muzikant. Van 1991 tot 2008 was ik secretaris, wat zoals bij veel verenigingen een sleutelfunctie is met heel veel taken. In die periode heb ik ook het beheer van de muzikale bibliotheek op mij genomen en ben ik enkele jaren penningmeester geweest. De voorbije jaren ben ik vooral bezig met de partituren en ons lokaal, en de organisatie van onze buitenlandse reizen. De belangrijkste drijfveer is zorgen voor de continuïteit in de goede werking van de harmonie, en de bereidheid om altijd klaar te staan voor een toffe groep gedreven vrienden, die wekelijks de mooie hobby van het samen musiceren ter harte nemen”, aldus Marc Hebben.

Het duo Gilbert Milleville en Marc Van Bruwaene

Gilbert Milleville: “In 1975 kwam ik naar Poperinge wonen, maar werd als keikop geboren in 1944. Kort daarna werd ik aangezocht door Dirk Meersdom, de revuemaker om een rolletje op te nemen. Ook bij de Langhoirs Victorinen deed ik dan mijn entree. Robert Bafcop bracht mij de eerste liefde voor toneel bij en tot op vandaag ben ik erevoorzitter, decorbouwer,… samen met onze dynamische ploeg.”

Marc Van Bruwaene: “Als elektricien en Poperingenaar (°1944) belandde ik al vroeg als licht- en klankman in de Poperingse Revue die actief was van 1971 tot 2006. Toneel kan niet zonder spots of geluid. Zo rolde ik afwisselend van de Revue naar het toneel van de Langhoirs Victorinen en plaatselijke verenigingen. Mijn grote belangstelling voor fotografie brachten mij als lid van de Fotoclub en bij de Heemkring honderden reportages op.”

Cultuurambassadeur 2022

De Cultuurambassadeur 2022 is al een tijdje gekend: Dirk Wynants, designer en CEO van Extremis uit Proven. Met een palmares van meer dan 80 internationale awards en als inspirator voor velen, is Dirk een echte wereldburger. Eén die het liefst van al in Poperinge woont en overal ter wereld ook laat horen hoe goed het hier wel wonen is. Met de geldprijs schenkt Dirk een Extremis Bistroo-meubel aan de stad. Het meubel krijgt een mooie plek in Poperinge.

Breng je stem online uit of stem via de papieren formulieren, te verkrijgen bij de dienst Cultuur op het stadhuis, in de bibliotheek en in Lokaal Dienstencentrum De Bres. Per persoon kan je één stem uitbrengen. De on- en offline stemming loopt nog tot en met 25 november om 12 uur. De stemming vooraf telt voor 50% mee. De andere 50% wordt gestemd tijdens het gala zelf.