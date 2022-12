Poperinge eert 875 jaar stadsrechten met inhuldiging stadskeure

In 1147, dit jaar dus 875 jaar geleden, schonk Diederik van de Elzas als Graaf van Vlaanderen, de stadskeure aan Poperinge. Dankzij dat document kreeg de stad een statuut waarbij voorrechten en vrijheden verzekerd bleven. Deze verjaardag werd gevierd tijdens een academische zitting in het stadhuis.

“De stad kreeg de Keure op voorspraak van Leonius van Veurne, abt van de Sint-Bertinusabdij, gelegen in het huidige Sint-Omer. De abdij was toen eigenaar van de heerlijk Poperinge. Met de Keure kreeg Poperinge voorrechten of zogenaamde stadsrechten, die de basis legden voor de verdere ontwikkeling van de stad, met zijn bloeiperiode in de dertiende en de eerste helft van de veertiende eeuw. Die voorrechten bestonden er bijvoorbeeld uit dat de stad een vrijdagmarkt mocht organiseren, en dat de Poperingevaart mocht uitgegraven worden”, zei burgemeester Christof Dejaegher (CD&V).

Kopie

De originele tekst van de oudste Keure ging verloren, maar in het Rijksarchief van Brugge bewaart men een kopie van die oorkonde uit 1174. In deze wijst Diederik van den Elzas erop dat hij aan de inwoners van Poperinge, toen Popringehem genoemd, eenzelfde Keure heeft geschonken als aan de bewoners van Veurne (Furnenses). Het jaartal staat onderaan de akte vermeld in Romeinse cijfers: MCCLVII.

“De vier ‘stichtende’ documenten werden nu opgehangen in de raadzaal van het stadhuis. De plaats waar ze eigenlijk thuishoren”, aldus de burgemeester.

Tijdens de academische zitting gaven Tijs Goethals, intergemeentelijk archivaris, en Jan Decorte, erfgoedcoördinator van CO7, een algemeen overzicht van de geschiedenis van Poperinge.

Geschiedenis

De voorbije jaren gebeurde, door de vele infrastructuurwerken, in Poperinge heel wat archeologisch onderzoek. Werf per werf groeiden de inzichten over de ontwikkeling van de stad, maar evenzeer over de eerste menselijke aanwezigheid in lang vervlogen tijden. Maar ook over recentere gebeurtenissen die de stad getekend hebben. Al de vondsten bevestigden alom gekende inzichten, vulden die aan of spraken die tegen.

Naar aanleiding van de academische zitting, stelden Tijs Goethals en Jan Decorte een boekje samen over de geschiedenis van Poperinge. Daarin staat te lezen dat de naam Poperinge (Pupurninga villa) voor het eerst opduikt in het jaar 864. “Maar opgravingen hebben veel oudere sporen blootgelegd van menselijke beschaving.

In het centrum van de stad en ten noordwesten van Krombeke vond men vuurstenen werktuigen uit het Midden paleolithicum, de periode van 200.000 tot 35.000 jaar geleden. In die tijd trokken neanderthalers door onze streek. Op recentere sporen van de mens moeten we wachten tot het einde van het paleolithicum, 12.500 jaar geleden. In de omgeving van Haringe heeft men stekers, schrabbers en klingen uit die tijd gevonden. Werktuigen om te kerven, voor de huidbewerking en om als mes te gebruiken”, aldus de auteurs.