Pop-up museum in Gits neemt je mee door 75 jaar geschiedenis van de firma Sadef.

De firma voestalpine Sadef, expert in koudgevormde stalen profielen, viert dit jaar zijn 75-jarig bestaan. 2022 wordt een écht feestjaar met een aantal activiteiten voor de medewerkers. Ook de Gitse gemeenschap wordt betrokken bij dit jubileumjaar.

Zo neemt het pop-up museum ‘75 jaar Sadef’ op de bedrijfssite je mee door bijna 8 decennia Sadef-geschiedenis. Een bezoekje aan de tijdelijke expo is gratis en loopt tot en met 14 oktober 2022.

Voestalpine Sadef produceert koudgevormde stalen profielen op 35 profileerlijnen. De stalen profielen bestaan zowel met open sectie als in buisprofiel en worden gebruikt in tal van toepassingen voor ons dagelijks leven: trein-en tramstellen, ramen, deuren, wandsystemen, meubels, zonnepanelen …

Peter Verbrugge en Patrick Vandewaetere, managing directors: “Wij hopen van harte om de Gitsenaren en ook schoolgroepen, verenigingen te mogen ontvangen om even stil te staan bij de wonderlijke evolutie die Sadef heeft doorgemaakt in zijn 75-jarig bestaan. Ons pop-up museum toont de technische evoluties van het koudprofileren en is eveneens een duik in het verleden van een gevestigde waarde in onze streek.”

Pop-up museum ‘75 jaar Sadef’

Aan de hand van foto’s, getuigenissen van oudgedienden en fysieke stukken vertelt de overzichtstentoonstelling het verhaal van bijna 8 decennia Sadef, met vele evoluties om op terug te blikken. Audio- en videobeleving nemen de bezoeker volledig mee op sleeptouw.

Het pop-up museum op de bedrijfssite opent begin juli en loopt tot en met 14 oktober 2022. Groepen van 6 tot 30 personen zijn welkom voor een geleid bezoek door de expo. Dat is gratis, wel na afspraak. De bezoekers voor het pop-up museum kunnen fiets, auto of bus kwijt op de parking Stationsstraat.

