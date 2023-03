Podiumbeest Filip D’haeze wordt 50: “Nog lang niet uitgefeest”

Er zijn maar weinig (West-)Vlamingen die zanger en entertainer Filip D’haeze nog niét op een podium bezig zagen. Al sinds de jaren 90 maakt hij furore met onder meer Swoop en En Zo. De man die de stiel bij ons leerde en hier ook de liefde vond, viert zijn 50ste verjaardag.

Voor mensen als Filip is het woord podiumbeest uitgevonden. Begin jaren 90 stapte hij voor het eerst solo het podium op. Een paar jaar later werd hij in Vlaanderen bekend met de groep En Zo. In 2001 richtte hij Swoop op, waarmee hij vandaag nog steeds toert. Er zijn nog maar weinig podia te vinden in Vlaanderen waar D’haeze niet stond. Wie hem ooit aan het werk zag, weet dat het van seconde één een feestje is. “Dat enthousiasme is inderdaad mijn handelsmerk geworden”, grijnst Filip. “We merken ook dat het vaak de reden is waarom we worden geboekt. Omdat we een zekere dynamiek uitstralen en altijd voor ambiance zorgen. Eén keer heb ik een optreden vroegtijdig moeten stoppen daardoor. We speelden ergens net over de Nederlandse grens en de organisator vond mij zo enthousiast dat hij dacht dat ik pillen had geslikt.” (lacht)

Lockdown

Naast optreden blijft Filip ook werken aan nieuw materiaal, van nummers tot bijhorende videoclips. “Ik heb wel een tik gekregen door corona”, bekent Filip. “Alles viel stil en dat was wennen. Ik was ook tien kilo bijgekomen en het is nog niet allemaal weggewerkt. Het is er in elk geval niet simpeler op geworden. Er komen altijd maar nieuwe namen bij, terwijl er vaak in dezelfde vijver wordt gevist. Het is niet simpel om nu voet aan de grond te krijgen als beginnend artiest.” Ook zijn dochter Kythana probeert het al een tijdje te maken. “Het is onvoorspelbaar geworden en de jonge generatie moet ook actief zijn op sociale media. Daar ben ik niet zo sterk in, maar ik laat me gelukkig goed omringen.”

Hoewel Filip van Eeklo afkomstig is, spendeerde hij al heel wat tijd in West-Vlaanderen. Meer nog: hij leerde de stiel zelfs in Oostende. “Ik wist als jonge gast niet wat doen, en toen ik in de Joepie las over een showbizzschool was ik meteen verkocht. Ik heb daar de tijd van mijn leven gehad. Ik was zelfs de allereerste jongen die zich inschreef. Rond mijn periode zaten ook William Vaesen (bekend als Niels William, oprichter van K3 en manager van Camille, red.), Davy Gilles, Gunther Levi, Laura Lynn en Christoff op school. Die vier jaar in Oostende was één groot feest. Bovendien stond ik er vaak op de planken in de jaren 90, denk maar aan de gloriejaren van Tien Om Te Zien. En als kind ging ik ook vaak kijken naar de kustshows met Luc Appermont. Het straffe is dat ik die later zelf mocht presenteren, onder begeleiding van Luc. Ik kom heel graag naar West-Vlaanderen.”

Liefde

En omgekeerd ook. Want toen Aurélie Van Wettere uit Ooigem solliciteerde als Swoop-meisje sloeg de vonk over tussen de twee. Vorige maand lanceerde ze onder Aurélie een eigen single. “Het is niet eenvoudig, omdat ze ook nog les geeft in Waregem(in VBS Nieuwenhove, red.)”, aldus Filip. “Dat is een job die veel van haar vraagt, ook tijdens de weekends. Dat combineren met optredens is vaak intens.” De twee zitten privé en professioneel op dezelfde golflengte. “We vullen elkaar heel goed aan. Maar aan tafel wordt heus niet altijd alleen over muziek gepraat.”

“Ik heb wel nog niet veel stilgestaan bij het feit dat ik maandag 50 word. Ik stap nog altijd even graag op het podium, maar ik hoop dat ze het mij ook zeggen als ik te oud word daarvoor. Maar ik ben nog niet uitgefeest, nee.”

Filip viert zijn 50ste verjaardag in stijl met een heus verjaardagsfeest in Maldegem. Ook Aurélie en Kythana treden er op. “Ik breng er ook mijn verjaardagsingle, een cover van het bekende nummer I save the day. Het symboliseert perfect wat ik wil doen: de mensen een fijne tijd bezorgen en er ook zelf van genieten. Dat is trouwens iets wat ik steeds meer wil doen: genieten van de tijd samen met Aurélie en de kinderen.”

Info: www.filipdhaeze.one en www.koopjetickets.be.