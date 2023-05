Plons Publique en veel muzikaal moois tijdens Plein Publique in Roeselare

Op zaterdag 24 en zondag 25 juni, tijdens het Batjesweekend, is er in het Noordhof een nieuwe editie van Plein Publique. Een totaalfestival met aandacht voor concerten, acts, circus, dj’s en een heuse speelkoer.

Twee dagen lang word je van ‘s middags tot in de late uurtjes getrakteerd op heel wat animatie en tal van verrassingen. Op zaterdag zijn er optredens van Indigo Mango, Waar is Andy?, M. Chuzi, Uberdope, Naft en Skyve. Op zondag van Gravity Issues, Peek-a-Boo! Chie Charlie, Rumbaristas, Koffie, Borokov Borokov en Flavour Drop. Op de speelkoer is er voor het eerst Plons Publique, een subtropisch zwemparadijs. Of toch iets dat ervoor moet doorgaan. Er zijn heel wat spelen met als topattractie een openlucht ballenbad. Er is ook een fotoshoot met Krissie de Kreeft.

Gratis

Daarnaast wordt er ook aan de innerlijke mens gedacht met verschillende drank- en eetmogelijkheden. Plein Publique is ook dit jaar volledig gratis. De organisatie is in handen van de vzw Luster samen met De Spil. De afgelopen jaren hebben ze al meermaals bewezen om van het Noordhof de place to be te maken tijdens het Batjesgebeuren.