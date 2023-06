Plein Publique palmt zesde keer het Noordhof in tijdens de Batjes: “Fun voor de hele familie”

Het festival Plein Publique in het Noordhof is aan de zesde editie toe en ook dit keer kom je niet enkel voor muziek of voor de kinderanimatie of de dj-set of de vibes. “Je komt voor dat alles ineens. Plein Publique is een belevingsfestival en we hebben voor jong en oud een mooi programma klaar”, voorspelt Mathieu Pacqueu.

Tijdens het batjesweekend kan ook dit jaar een stop in het Noordhofpark niet ontbreken. De Spil en vzw Luster schieten er de zomer op gang met een uniek belevingsfestival. “Voor het shoppen moet je op 24 en 25 juni op de batjes zijn in Roeselare en voor festivals denkt iedereen meteen aan verre oorden als Brussel. Maar voor een uniek festival moet je dat weekend ook hier zijn”, vertelt Mathieu Pacqueu. “We hebben ondertussen een mooi parcours bij elkaar gereden. Plein Publique is een begrip geworden. Letterlijk iedereen zal zich twee dagen lang kunnen amuseren in het Noordhof.”

“Alle verschillende muziekgenres, dj-sets, circus- en theatervoorstellingen, doe-dingen, spelletjes: letterlijk alles komt samen in Plein Publique. We beginnen telkens zachtjes aan met chillmomenten in het Noordhof kant Noordstraat en animatie aan de andere kant van de Kattenstraat. Maar tegen de avond raken we op stoom met enkele knallers van optredens. Die mix is onze sterkte. Je komt niet naar Plein Publique voor één optreden, je komt voor de beleving. De optredens zijn er gewoon, maar de sfeer errond is minstens even belangrijk.”

Fantasietje

“Dit is een gratis festival en we vragen ons elk jaar zelf wel af hoe we dat allemaal weer financieel moeten rond krijgen. Vooral kinderanimatie is een dure aangelegenheid en daarom hebben we ons dit jaar weer maar eens heruitgevonden. We zullen het Noordhof omtoveren in een soort Dadipark 2.0 met de leukste vergeten spelen uit de eighties. Het wordt ons eigenste fantasietje. Plons Publique wordt fun voor de hele familie met zelfs een subtropisch verwarmd indoorzwembad en het grootste openluchtballenbad van West-Vlaanderen. Wie ons kent, weet dat je onze fantasie er moet bijnemen. Er zal hier en daar wel een hoek af zijn.”

“Op muzikaal gebied boekten we niet meteen de grootste namen, want we zijn gratis weet je wel. Maar we boeten niet in op kwaliteit en kiezen zoals in het verleden voor opkomend talent. Dit keer is dat bijvoorbeeld Koffie op zondag. Nederlanders die groove mixen met jazz, seventies funk en afrobeat. Of er is op zaterdagavond NAFT die we graag de Belgische ‘Meute’ noemen en die dansklassiekers brengen met een knaller van een blazerssectie. Ze begonnen in 2018 in Gent op straat en spelen vandaag op alle Europese podia en dus natuurlijk ook bij ons. In onze programmatie zitten er ook heel wat dj’s. We evolueren in die richting omdat we de voorbije jaren ons publiek ook steeds zagen verjongen. Dus passen wij ons aan”, aldus nog Mathieu Pacqueu van vzw Luster.

Herbruikbare bekers

“Op een festival moet je kunnen eten en drinken en dit keer gaan we voor een compleet Roeselaarse insteek. De foodtrucks worden bemand door de mensen van Le Nord, Saladette en Zaag en Zeef uit de Ardooisesteenweg. En dat allemaal voor democratische prijzen, ja zelfs op een gratis festival. We lazen de jongste weken met verbazing de discussies over de herbruikbare plasticbekers op festivals. Dat doen wij al jaren!” aldus nog Mathieu Pacqueu van vzw Luster.

Plein Publique is een initiatief van vzw Luster en cultuurcentrum De Spil die met dit belevingsfestival haar seizoen afsluit. Tip van de organisatie: komt te voet of met de fiets. Er is een ruime fietsenparking op het grasplein in het Noordhof aan de kant van de Kattenstraat. (Bart Crabbe)