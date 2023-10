Plantdag ‘50.000 bloemen voor Flanders Fields’ aan Duitse Militaire Begraafplaats op 14 oktober

Op zaterdag 14 oktober wordt een nieuwe bloem, de Allium, geplant aan de Duitse Militaire Begraafplaats in Langemark in het kader van ’50.000 bloemen voor Flanders Fields. Het bestuur en Tuinhier roepen inwoners op om zoveel mogelijk mee te komen planten.

Met de participatieve actie ‘50.000 bloemen voor Flanders Fields’ wordt het herdenkingslandschap van de Westhoek tussen 3 oktober en 11 november in de bloemetjes gezet. Tijdens 19 plantdagen in de Westhoek steken meer dan 1.200 bewoners en bezoekers de handen uit de mouwen. “Na de recente erkenning als Unesco Werelderfgoed draagt ook dit nieuwe project bij tot het herdenkingstoerisme in de Westhoek”, zegt schepen van Toerisme en Erfgoed Laurent Hoornaert. “De plantdag in Langemark vindt plaats op zaterdag 14 oktober aan de Duitse Militaire Begraafplaats in Langemark bij het Vredesmonument om 9.30u. Het planten gebeurt in samenwerking met Tuinhier en Jeugdhuis De Flodder. In totaal worden er 1.950 bloembollen geplant over 156 m². We roepen onze inwoners op om zoveel mogelijk mee te komen planten.”

Sierui

Het project ‘50.000 bloemen voor Flanders Fields’ kiest niet voor een ‘klassieke’ herdenkingsbloem maar voor de Allium, een nieuwe bloem die de vele internationale partners in het herdenkingstoerisme kan verbinden. “De Allium is een sierui”, zegt Jos Thorrez van Tuinhier. “De bloembol is groot maar redelijk eenvoudig te planten. De Allium is geliefd bij bijen en vlinders wat de impact op de biodiversiteit vergroot. De plant zal meerdere jaren bloeien (telkens in mei/juni) en geniet weinig onderhoud.”

Landscapes

Het bloemenproject kadert in het WO I-themajaar LANDSCAPES | Feel Flanders Fields dat 25 WO I-herdenkingsprojecten bundelt. LANDSCAPES belicht het herdenkingslandschap van de Westhoek, de talloze begraafplaatsen, kraters, bunkers en monumenten die velden en dorpen tekenen. Een hele reeks sites behoren sedert kort ook tot UNESCO Werelderfgoed. (TOGH)