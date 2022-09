Piv Huvluv en Mohsin Abbas enthousiast over Café Comedy in Oostendse uitgaansbuurt

Zes cafés in de Oostendse uitgaansbuurt pakken op woensdag 9 november uit met de eerste editie van Café Comedy. Het initiatief van het Economisch Huis brengt een tiental comedians, onder wie aankomend talent en hoofdacts Mohsin Abbas en Piv Huvluv.

Schepen voor lokale economie Charlotte Verkeyn (N-VA) en schepen voor uitgaansbeleid Maxim Donck namen het initiatief. “Ook café-uitbaters hebben het niet gemakkelijk om hun zaak vol te krijgen na een aantal crisissen. We willen hen graag steunen. Dat gebeurde eerder al in de zomer met DJ-sets in de Langestraat”, luidt het.

“Dit initiatief zorgt voor beleving in de uitgaansbuurt.” De formule is bijzonder en brengt een line-up in elk deelnemend café: On Stage, Bar des Amis, Filips Place, Manuscript, Pura Vida en Hemingway, allen gelegen in de uitgaansbuurt rond de Langestraat.

Line-up

“In de zes cafés zijn er telkens twee shows, om 19 en 21 uur. Met in elke show een line-up van meerdere comedians”, zegt programmator Dimitri Vierstraete van Comedy Oostende en improvisatietheater Impr’O’Mer. “Er is een MC die inleidt, gevolgd door een beginnende comedian, die zijn set mag testen. We sluiten elke set in elk café af met een headliner. Die hoofdacts zijn Piv Huvluv, Mohsin Abbas en Impr’o’mer, een Oostends improvisatiegezelschap. Alle artiesten hebben een link met Oostende en dat maakt het uniek. Nooit eerder vond een dergelijk initiatief plaats”, luidt het.

Ook startende comedians Kris Kluysse, Jean Decoster, Gijs Droogenbroodt, Jeremy Balti en anderen krijgen een kans. Ook comedians die al enige tijd bezig zijn, brengen een set: Kevin Pottier, Jan Bart De Meulenaere en Claude Williaert. Ze hebben allen een link met Oostende of de kust.

Piv en Mohsin

De comedians zelf zien het ook zitten. Piv Huvluv : “Het brengt animo in de stad en comedy is ontstaan in cafés. Ikzelf speel vaker in zalen en dus wordt optreden in een café wel een uitdaging. Het is voor mijn extra leuk want ik mag in de Manuscript spelen. Daar heb ik bijna 25 jaar geleden mijn eerste optreden gespeeld. Dat geeft het voor mij een extra cachet. Op de comedyavond breng ik een mix uit mijn nieuwe voorstelling en eerder werk waarvan ik weet dat het werkt. Mijn platenspeler en vinyl heb ik uiteraard ook weer bij. Ook al ben ik 25 jaar bezig, bij comedy moet je alert zijn en zorgen dat de mensen mee zijn anders ga je op je bek.”

Mohsin Abbas, tot voor kort gemeenteraadslid maar al veel langer comedian, bevestigt : “Ik speel wel vaker in cafés, maar in verschillende cafés spelen op één avond is nieuw voor mij. Meestal als ik in Oostende speel, breng ik een set van 20 minuten maar deze keer ga ik voor een lange set van 45 minuten. Met daarin veel nieuwe stukken en iets langere verhalen. Ik zie het als een generale repetitie voor een grotere verhalende voorstelling. Het positieve is dat de caféganger kennis maakt met lokaal talent. Hopelijk kan het uitgebreid worden.”