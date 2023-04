Piv Huvluv en dj Jean-Marie Bolle samen op de planken in feestzaal ten Stuyver: “We moesten ooit samenwerken”

Op vrijdag 5 mei wordt feestzaal ten Stuyver in Oostende omgetoverd tot een comedy- en danstempel. Piv Huvluv komt er zijn alom bekende voorstelling ‘De Vinylvreter’ brengen en de bekende moppentapper en dj Jean-Marie Bolle brengt een hommage aan alle verdwenen dancings in Oostende.

Of het duo nog veel voorstelling nodig heeft is de vraag. Oostendenaar Jan Cattrijsse treedt al jaren op als Piv Huvluv. Hij is een veteraan in het Vlaamse comedycircuit. Jean-Marie Bolle is dan weer een manusje van alles: moppentapper, dj, edelfigurant, kwam geregeld op televisie en is een fervent biljarter. Zijn snor gaf hem de bijnaam ‘Moustache’.

Allebei van Bredene

Het programma dat ze op 5 mei voorschoten is al lang niet meer de eerste samenwerking tussen de twee bekende Oostendenaars. Ze leerden elkaar jaren geleden kennen. “Twee jaar geleden kocht ik een pickup aan Jean-Marie”, vertelt Piv Huvluv. “Maar we zijn vooral allebei afkomstig uit Bredene Sas.”

“Ze vragen me altijd of ik ziek ben als ik geen mop vertel. De kans is dus groot” – Jean-Marie Bolle

“Ik heb altijd met de vader van Piv gebiljart”, pikt Jean-Marie in. “Hij was het die ons kwam uitleggen hoe we een keu moesten vasthouden. Ja, we gaan toch al een eind terug. Een samenwerking tussen ons beide is dan ook niet meer dan logisch.”

De Vinylvreter

Piv brengt er De Vinylvreter. “Ik speel die nu al even”, zegt de man. “Het is een voorstelling die waarschijnlijk nooit meer zal verdwijnen. Vooral omdat die nooit hetzelfde is. De basis is er, maar de structuur verandert op basis van wie er in de zaal zit.”

Oostende telde vroeger talloze dancings in de uitgaansbuurt. Die zijn nagenoeg allemaal verdwenen. “Ik wil een hommage brengen aan al die verdwenen dancings”, zegt Bolle. “Toen ik zelf nog uitging was de keuze groot. Heel veel Oostendenaars en toeristen zullen het zich nog wel herinneren. Ik breng de grootste klassiekers van toen, na de show van Piv. Of daar een mop bij zal zitten? Men vraagt me of ik ziek ben als ik geen mop vertel. De kans is dus groot.”